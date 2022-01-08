西安整改 不再查求醫者檢測證明 市衛健委再道歉 孫春蘭：防控工作不嚴不實

「沒能處理防疫就醫矛盾」

孕婦事件經陝西省、西安市衛健委調查後，前日確認為責任事故，處分多人。繼西安市衛健委主任劉順智前日鞠躬道歉後，市衛健委昨日再致歉。衛健委副主任張波表示，西安市是個千萬級人口城市，發生各種各樣看病難、就醫難的突出問題，「雖然全力以赴，還是沒有考慮周全」，沒能提供充足的醫療保障服務，沒能處理疫情防控和群眾看病就醫需求的矛盾，深感愧疚，向全市人民致歉。他又稱，對拒診、推諉患者的醫療機構「發現一起（宗），嚴肅查處一起，絕不姑息」。

而在前一天，國務院副總理孫春蘭在一個會議上亦表示，對「發生這樣的問題十分痛心、深感愧疚，暴露出防控工作存在不嚴不實的問題」，強調醫療機構的首要職責是提供醫療服務，防疫期間決不能以任何藉口，將患者一拒了之；對急危重症患者，不論有無核酸證明，都要第一時間收治。

類似事故致兩流產兩死

接二連三的拒醫事件，連日來成為全國焦點，有網民質疑「新冠沒死人，抗疫死一批」。翻查陝西衛健委數據，由上月9日開始的今波疫情，截至本周四（6日），全市累計錄得1913宗本土確診，無人死亡。而西安的成人疫苗接種率去年7月已達95.51%。對比近日獲傳媒確認的求醫拒收事件，涉及兩孕婦流產，和兩名成年人死亡。

緊急熱線「打不通」 增人手改善

這些求醫者遇到的障礙，包括欠缺48小時核酸陰性證明、因所在區域屬中風險地區而被拒收；亦有人在求醫過程中，打不通「120」急救熱線，要找民警幫忙；亦有病人本身是綠碼，但被只接收持黃碼者的醫院拒診。

當局昨日發布最新的就醫流程的通知，明訂各社區（村）、各醫療機構不得以查驗48小時核酸陰性證明，作為就醫、轉送病人和接診限制；又要求各街道做好轄區內孕婦、腫瘤放療化療、血液透析等患者登記造冊，提前預約就診。對於所有急危重症患者（中風、胸痛、分娩等），緊急情况下，由街道或隔離酒店立即安排車輛送院。

針對「120」急救中心熱線繁忙問題，西安市連夜提升改造系統，抽調110名醫務人員和接線員，增加接線服務，以免出現「無法接通」情况。

西安市周三（5日）宣布當地疫情「社會面清零」基本實現後，前日（6日）確診個案新增57宗，較周三的63宗為少。西安市疾控中心主任陳保忠稱，今次西安的患者整體以輕型和普通型為主；會研判疫情，對封控區、管控區、防範區「動態調整」，相信西安很快能恢復正常生產及生活。

明報記者

（新冠疫情）

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