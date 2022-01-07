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台軍城鎮作戰訓練

【明報專訊】台軍在高雄有一處城鎮戰訓練場，內設仿石二鍋、7-11、星巴克、屈臣氏等招牌。昨日，台陸軍586旅、333旅各一個排，在訓練場進行城鎮作戰、實兵模擬接戰等項目訓練，場面震撼逼真。

（中央社）

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