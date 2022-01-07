立陶宛阻國企與中資簽約

立總統稱撐與台北設貿易辦

在瑙塞達早前稱「錯誤」後，中國大陸媒體幾乎清一色以「立陶宛總統認錯」為題，強調立陶宛承認犯錯。瑙塞達當地時間6日在twitter發帖文稱，立陶宛是一個獨立的民主國家，有權與世界其他國家和地區發展關係，「我一直支持促進經濟聯繫，以及在立陶宛和台北設立非外交貿易辦事處」。在帖文中，他提到「台北」，而非台灣。

據中央社，台灣駐立陶宛代表黃鈞耀周三（5日）宣布，將設立2億美元（約15.6億港元）的中東歐投資基金，投資在對雙方具經濟和科技發展戰略意義的產業。台外交部表示，若企業願赴立陶宛投資，政府會優先考量，但投資申請項目不限於立陶宛一國。大陸外交部昨回應表示，「金錢外交」改變不了「台獨」勢力覆滅的大勢，挾洋「謀獨」只能是死路一條。

與此同時，觀察者網報道，立陶宛總理希莫尼特發言人5日向波羅的海通訊社（BNS）證實，政府決定阻止立陶宛鐵路公司與西班牙橋梁建築商Puentes y Calzadas Infraestructuras簽約。該發言人聲稱，政府已經認定有關協議「不符合國家安全利益」。

Puentes y Calzadas是一家全球性的工程、基礎設施和建築施工公司，去年6月，中國路橋（CRBC）從西班牙企業Grupo Puentes收購其擁有的Puentes y Calzadas三分之二股份。同年12月，Puentes y Calzadas投得在立陶宛橫跨內利斯河、長約1.5公里橋梁建造標書。