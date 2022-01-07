立陶宛阻國企與中資簽約

【明報專訊】立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）周二曾稱，政府允許台灣以「台灣」名稱，在該國設立代表處是錯誤；事隔兩天，他又稱一直支持在立陶宛和台北（Taipei）設立非外交貿易辦事處。而立國政府5日以「國家安全利益」為由，阻止國營企業立陶宛鐵路公司與一家有中資背景的西班牙橋梁建築商簽署合約。
立總統稱撐與台北設貿易辦
在瑙塞達早前稱「錯誤」後，中國大陸媒體幾乎清一色以「立陶宛總統認錯」為題，強調立陶宛承認犯錯。瑙塞達當地時間6日在twitter發帖文稱，立陶宛是一個獨立的民主國家，有權與世界其他國家和地區發展關係，「我一直支持促進經濟聯繫，以及在立陶宛和台北設立非外交貿易辦事處」。在帖文中，他提到「台北」，而非台灣。
據中央社，台灣駐立陶宛代表黃鈞耀周三（5日）宣布，將設立2億美元（約15.6億港元）的中東歐投資基金，投資在對雙方具經濟和科技發展戰略意義的產業。台外交部表示，若企業願赴立陶宛投資，政府會優先考量，但投資申請項目不限於立陶宛一國。大陸外交部昨回應表示，「金錢外交」改變不了「台獨」勢力覆滅的大勢，挾洋「謀獨」只能是死路一條。
與此同時，觀察者網報道，立陶宛總理希莫尼特發言人5日向波羅的海通訊社（BNS）證實，政府決定阻止立陶宛鐵路公司與西班牙橋梁建築商Puentes y Calzadas Infraestructuras簽約。該發言人聲稱，政府已經認定有關協議「不符合國家安全利益」。
Puentes y Calzadas是一家全球性的工程、基礎設施和建築施工公司，去年6月，中國路橋（CRBC）從西班牙企業Grupo Puentes收購其擁有的Puentes y Calzadas三分之二股份。同年12月，Puentes y Calzadas投得在立陶宛橫跨內利斯河、長約1.5公里橋梁建造標書。
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