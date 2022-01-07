台遣返21陸偷渡客 包括曾聲援反修例男子

聯合報報道，台灣移民署去年5月根據《金門協議》，把23名遣返偷渡客名單送交陸方確認身分，直至去年12月才獲回覆。但其中兩名遣返人士失蹤，因此本次遣返18男3女。21名遣返人士中，較受關注的是胡海波，他在前年從福建廈門游水到金門，上岸後表達自己是遭中共打壓的異見人士，希望尋求政治庇護，最後被轉到高雄收容所。

報道指胡海波被認定非維權者

陸委會發言人邱垂正昨表示，胡在收容期間，經常藉由他外界友人的管道，對外散佈他遭受台灣政府不當對待的言論，刻意詆譭台灣政策。報道引述熟悉兩岸政策人士透露，台方及人權團體近年觀察胡海波言行，認定他並非實際維權者，無法適用國際難民法中的「不遣返原則」；又稱他雖自稱聲援反送中運動，「但不是參加一場遊行就是反送中」，香港方面也無人熟知胡，事迹難確認。在社交平台Twitter上，「釋放胡海波」的帳號，也一直在攻擊蔡英文政府。

胡海波為湖南衡陽人，2019年赴港參與反修例示威後，返回東莞，被當地警方以吸毒罪名抓捕，處以行政拘留15日。據了解，胡昨日早上已到廈門，現於防疫旅舍隔離，隔離結束後將被接回衡陽，目前通訊自由。

按金門協議執行 台：屬常態

另一名較受關注的被遣返人士，是去年5月初在台中港西碼頭發現的周姓男子，他稱嚮往台灣民主自由，才從福建駕駛橡皮艇來到台灣。

陸委會昨表示，近年兩岸持續執行金門協議，遣返陸籍偷渡犯，2020年雖受疫情影響，仍於同年11月遣返22人；又稱遣返偷渡客屬常態性作業。台灣法務部政務次長陳明堂亦表示，此次是基於兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議進行，並非突發情况。

由於正值疫情期間，此次遣返改以客機運送，並非以船運執行。第三批及第四批遣返，於周六（8日）及下周三（12日）執行。兩岸在1990年透過紅十字會簽署金門協議，合作遣返來自大陸的偷渡犯、刑事犯及刑事嫌疑犯，是兩岸分治後的首個協議。