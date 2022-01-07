政治局常委會開會 強調與習核心保持高度一致

會議由中共總書記習近平主持，在央視的新聞聯播中，只以藍色畫面讀稿的方式交代會議的情况，不見畫面，亦不知久未公開露面的人大委員長栗戰書有無出席。新華社報道，會議指出，黨中央每年聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高法院、最高檢察院黨組工作匯報和中央書記處工作報告，對堅持黨的全面領導、維護黨中央權威和集中統一領導起到了示範作用，要長期堅持下去。

會議強調，今年是進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程的重要一年，中共也將召開二十大。要求全國人大常委會、國務院、全國政協、最高法院、最高檢察院黨組，始終在思想上政治上行動上同以習近平為核心的黨中央保持高度一致。要胸懷中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，緊扣籌備和召開中共二十大聚焦發力，堅持穩中求進工作總基調，堅定歷史自信，保持歷史主動，增強憂患意識，提升鬥爭本領，以釘釘子精神做好各項工作。