「孕婦流產」列責任事故 西安衛健委主任鞠躬道歉

西安高新醫院高層停職

官方微博「西安發布」消息，西安市衛健委責成西安高新醫院與患者溝通，做好患者術後康復治療、安撫補償等工作；並向社會公開道歉，積極反思和梳理工作流程中存在的隱患，要進一步加強醫院管理，改善就診流程。西安市紀委對省市有關疫情防控期間急救工作要求落實不到位、履職不力的市急救中心主任李強給予黨內警告處分；劉順智則因對落實省市關於疫情防控期間特殊人群救治工作要求不到位被給予黨內警告處分。

央視新聞報道，劉順智昨在記者會上代表市衛健委對涉事孕婦表達深切歉意，對就醫通道不順暢、工作不符要求深表歉意。劉順智說，經查，高新醫院存在分診識別不精準、專科介入不及時、流程處置不高效、應急預案不充分等問題。他又表示，將深刻反思，立即整改，對定點醫院加強監督和業務指導，擴充診療範圍等，全力保障人民群眾疫情期間的就醫需要。

澎湃新聞報道，高新醫院母公司國際醫學董秘辦接受查詢時透露，將對孕婦流產事件汲取教訓，並根據官方意見進行相應整改。至於後續患者的救治賠償問題，該工作人員說，患者還在救治過程中，目前還不清楚進展。西安高新醫院官方微博消息，對於孕婦王女士所經歷的痛苦，我們感同身受，也深表遺憾。又稱會竭力做好患者收治工作。

39歲男子被3醫院拒收失救亡

西安王姓孕婦元旦晚到西安高新醫院求醫，因核酸證明逾期4小時被拒收，在醫院門口苦候兩小時至大出血，最終8個月大的胎兒流產。但事件被指只是冰山一角，上游新聞報道，上月29日西安也有一位孕婦不適，有綠碼也不能入院，因她來自封控區；去到另一家醫院，又稱只接待紅碼和黃碼，最終在奔波中流產。大河報消息，西安39歲男子李海（化名）上月31日凌晨突發胸悶，因未拿到核酸結果，急救中心表示無法送院；等拿到核酸結果，又相繼被三家醫院拒診，到第四家醫院接收後，最終卻搶救無效死亡。

（綜合報道）

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