中國主力戰機殲-10C首出口 巴基斯坦為抗印度「陣風」採購 引擎改良遠程導彈成交關鍵

美國之音報道，巴國陸軍發言人伊夫蒂哈爾（Babar Iftikhar）少將當日在記者會上表示：「這是提升我們空軍機隊並盡可能獲得最佳科技的步驟，因為我們知道另一方（印度）正在獲得什麼樣的科技。」伊夫蒂哈爾警告說，「我們的對手正使用一個又一個的藉口繼續購買最新的裝備。這個地區任何的常規不平衡都十分危險」，「這將導致我們進入購買更多裝備的競賽」。

消息料將購逾30架 每架約3.9億

這是巴基斯坦軍方首度明確表示正購買中國殲-10戰機，但伊夫蒂哈爾無透露會購買多少架。中國尚未對此置評。根據軍事自媒體「白狼觀天下」去年12月23日消息，從2006年服役以來，中國空軍已經裝備了近500架殲-10C，成為中國空軍數量最多的一款戰機。其外貿版殲-10CE同樣讓很多國家感興趣，包括烏克蘭和「巴鐵」（內地人對巴基斯坦的別稱），巴基斯坦已準備和中國簽訂35到40架，總值約15億美元，每架不足5000萬美元（約3.9億港元）。

《中國時報》報道稱，這項軍火案是中國渴望已久的國防交易，從殲-10A開始一直到殲-10C才成交，除與印度購入陣風有關，殲-10C成功換裝渦扇-10向量推力引擎與決定搭配PL-15遠程空對空導彈，則是巴國願意敲定交易案的2大關鍵因素。

低價外售 華謀實戰檢驗殲-10C

另一項受矚目的是價格，最早在2018年珠海航展傳出的是每架7000萬美元，現在則約5000萬美元。中國願意以如此低廉價格出售給巴國，除關係友好外，還考慮到印巴邊境可能是目前唯一可以讓殲-10C有實戰檢驗的戰場。

報道又稱，去年中巴談妥霹靂-15 （PL-15）超視距遠程空對空導彈的出口案，除可供巴國梟龍Block3使用外，也能裝備新購入的殲-10C。認為進口殲-10C後，其有源相控陣雷達加上視距外長程空對空導彈，只要掌握機會並運用得當，有機會擊敗陣風戰機。印度2015年宣布購買36架法國戰機，總值80億美元（約624億港元），單價接近3億美元（約23億港元）。

巴國：3月國慶閱兵將見殲-10編隊

巴基斯坦內政部長艾哈邁德（Sheikh Rasheed Ahmad）上周亦在一個公共活動透露了購買中國戰機的計劃，他說，一個中隊的25架殲-10戰機將在3月23日參加巴基斯坦獨立日閱兵活動，飛越儀式「將由巴基斯坦空軍進行，對（印軍）陣風戰鬥機進行回應」。該25架殲-10C相信是交付巴國的首批戰機。

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