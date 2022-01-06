巡速滑館媒體中心 屢提防疫考驗 習近平：辦好冬奧是中國莊嚴承諾

距離京冬奧開幕還有一個月之際，習近平第5次視察北京冬奧籌備工作。這也是他繼2017、2021年後，第3度選在元旦過後視察北京冬奧籌備工作。據新華社報道，國務院副總理韓正、中央辦公廳主任丁薛祥等人陪同習近平考察。4日上午，習近平在北京市委書記蔡奇和市長陳吉寧陪同下，先後到訪國家速滑館、北京冬奧會（冬殘奧會）主媒體中心、北京冬奧村（冬殘奧村）等地。

在主媒體中心，習近平指出，對北京冬奧會、冬殘奧會來講，做好新冠疫情防控工作是最大的考驗。受疫情影響，新聞傳播比往屆更加重要。習近平勉勵大家講好中國故事、傳播中國聲音，爭取第一時間把北京冬奧盛會傳播出去。要通過辦好這樣的大型國際賽事活動，進一步提升我們的文化傳播力、新聞影響力、國家軟實力。習近平強調，主媒體中心要確保疫情防控安全，要嚴格落實「雙閉環」管理，完善場館防疫措施，盡最大努力防止疫情發生。在冬奧村居住區，習近平也強調，要嚴格落實分區分類閉環管理的各項措施，加強疫情防控。

勉運動員「不經一番寒徹骨 怎得梅花撲鼻香」

當天下午，習近平來到北京冬奧運行指揮部調度中心及二七廠冰雪項目訓練基地考察調研。習近平說，再過一個月，北京冬奧會就要開幕了。鼓勵運動員「不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香」；他表示，作為東道主，希望大家增強為國爭光的志氣和勇氣，堅持拼字當頭，敢於拼搏、善於拼搏，在奧運賽場展現新時代中國運動員的精神風貌和競技水平，力爭在競技上、道德上、風格上都拿最好的獎牌。

北京冬奧會的抵達離境工作前天也進入「小閉環」管理階段，首都機場的海關、邊檢及航空公司、地勤等單位也正式開始按照賽時標準，保障涉奧人員進出北京。抵離工作小閉環管理的時間是從1月4日到1月20日，從1月21日開始將進入官方抵離時間。