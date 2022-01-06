駐韓大使：願為元首交流與韓溝通

韓聯社昨刊出對邢海明的專訪，內容涉及中韓關係、半島局勢、北京冬奧、疫情防控等議題。就習近平訪韓的可能，邢海明表示，中韓兩國領導人在疫情爆發後多次通話並互致函電，始終保持密切戰略溝通。目前全球疫情形勢仍十分嚴峻，Omicron變種病毒持續擴散，中方願同韓方就疫情形勢下兩國元首開展各種形式的交往保持密切溝通。

邢海明又稱，韓國一直通過各種方式聲援北京冬奧會，近期韓國政府和民間各個層面均多次公開表示支援北京冬奧會，充分體現兩國友好合作關係和奧運大家庭風範，中方對此予以積極評價。中方歡迎韓方派團出席冬奧會開幕式。

中國冬季供電「緊張」 優先保韓企生產

至於美國對華「脫鈎斷供」，邢海明表示，中韓兩國產業鏈供應鏈深度融合，去年雙邊貿易額預計將達到3400億美元。相信韓方會立足自身利益，作出正確判斷。他又強調，中方高度重視中韓經貿合作，全力保障韓企在華經營投資。只要韓企在華經營遇到困難，中方都會想辦法妥善解決，並舉例去年冬季中國供電緊張期間及最近西安疫情嚴峻情况下，中方都全力優先保障韓企生產經營不受影響。