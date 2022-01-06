西安4.2萬人轉移隔離 兩周迎「社會面清零」

西安市當局昨指，集中隔離目的是盡快消除風險源，讓西安市盡快恢復往日生機，又形容隔離也是戰鬥，「他們克服這樣那樣的困難，用個人和家庭的不便換來大家的安全，為全市抗疫默默付出，他們也是英雄」。

西安僅增35本土病例 社區篩查0宗

「社會面清零」是近期西安在抗疫過程中，提出的新要求，意思是之後發現的所有新個案，都是在隔離的密接者或次密接者當中，即「社區不存在社區面的傳播」。學校和城中村是此輪西安疫情的重災區，財新網指出，西安航空學院蓮湖校區所有學生已全部被遷往陝西省內的華陰市、安康市等地封閉隔離；形式為酒店「單人單間」，亦有啟用公租房。報道引述西安基層工作人員提到，密接人員被集中隔離，傳染源被阻斷，社區面便不會有新增病例，便實現了「社會面清零」的要求。

西安前日（4日）新增本土病例35宗，其中社區篩查為0宗。當局昨指出，病例總量呈現下降趨勢，社會面基本實現清零，疫情蔓延勢頭得到有效遏制。

（新冠疫情）