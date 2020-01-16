欠核酸證明醫院拒收 孕婦院外流產 苦等兩小時大出血 萬計網民轟當局「防疫比人命重要」

明報記者

據孕婦孫女士的外甥女在微博發帖，元旦當晚，她的小姨肚痛，打急救中心120卻一直佔線，撥打報警電話110才送到高新醫院，卻因核酸檢測已過期4小時，被禁入院。一家人在零下幾度的嚴寒中，在醫院外等了兩個小時。據家屬的影片顯示，孕婦當時坐在醫院門前的一張櫈子上，櫈下流了一灘血。家屬稱，當時孕婦用雙手艱難地支撐身體，但到了大出血、周圍人都幫忙一起呼喊，醫院才將孕婦送往手術室。但8個月大的胎兒，卻沒能保住。

核酸檢測過期4小時

內媒報道，高新醫院工作人員指，疫情結束後，孕婦及家屬可到醫患辦主張訴求，「是醫院的責任，該賠償的賠償，該道歉的道歉。如果醫院認為沒有責任，孕婦認為有責任，就做醫學鑑定」。院長表示，省市衛健委正調查事件；而孕婦在醫院接受手術及術後治療。

資料顯示，西安高新醫院為全國首家民辦三甲醫院，亦是此次封城期間，少數仍能接診的定點醫院。西安在上月22日承諾，解決黃碼患者透析難、孕婦產檢難等醫療需求；上月31日更宣布設立專為封控區、管控區隔離人員提供服務的「黃碼醫院」以及黃碼病區，高新醫院便是其中一個設黃碼病區的醫院。當時醫院對傳媒指，經過幾天精密部署，該院已具備接診風險孕產婦的條件。

事件在微博衝上熱搜榜首，逾3.6億閱讀量。網民批當局怕擔責罔顧人命，「只有新冠是病、懷孕不適不是病」；「孕婦不救死亡率100%，疫情死亡率3%。如果連確定的100%都救不了 ，我們真的能管好那3%嗎？」發帖的外甥女在微博所有帖文昨已刪除。

孕婦求醫難並非獨例，近日網上頻繁出現因封城無法就醫的訊息。財新網報道，家住西安的小陽（化名）本月2日發帖，稱其父親突發心絞痛，被多家醫院拒收，最終在次日凌晨去世。

報道指，小陽表示，她當日曾多次撥打120、110等電話，但一直無法撥通。致電距離居所最近、仍接診的高新國際醫學中心，對方表示可以接收。下午兩點到醫院，保安卻以他們所在地區屬中風險地區為由不接診，並要求現場做核酸，「但我爸根本等不及」。事後，有醫生告訴她，父親「如果兩個小時內用藥就可以救治」。

當局稱禁藉疫情影響就診

針對看病難的問題，西安疫情防控新聞發布會昨稱，任何醫院不得以疫情防控為由影響患者就診，將對隔離點、封控區、管控區需緊急就醫的人員，安排專車「點對點」送院，並閉環接回。對於急危重症、血液透析等患者和孕婦，開通服務電話、綠色通道，提供診療。

（新冠疫情）

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