雲南「地下組織部長」被曝受賄5000萬元

被指充當政治掮客撈資本

蘇洪波現年62歲，曾在雲南省計劃委員會培訓中心工作，任接待科科長；在該單位認識了包括曹建方（雲南省委原常委、秘書長，已被查處）在內的若干領導幹部後下海經商，被捕前是香港某公司董事長。因涉嫌利用影響力受賄罪、行賄罪，2019年1月被逮捕；同年7月，昆明市五華區檢察院對蘇案提起公訴。

據澎湃新聞昨報道，根據檢方指控，蘇洪波收受的財物全部來自一名林姓商人。在該商人請託下，蘇洪波通過曹建方向他人打招呼，使林的公司拿到相應的項目和8億元貸款，蘇洪波從中獲得巨額回報。

此前，中紀委通報指，蘇洪波刻意營造自己來頭大、靠山硬、關係廣等背景，通過充當政治掮客撈取政治資本。當他獲取一些雲南官員的信任後，便會把政治資本和政治外衣轉化為攫取經濟利益的資本，最終於白恩培、秦光榮兩名雲南省委前書記在任期間左右逢源，更被奉為座上賓。

是兩任雲南書記的座上賓

雲南省紀委監委、雲南廣播電視台2020年5月7日聯合製作播出的《政治掮客蘇洪波》顯示，在雲南，蘇洪波有「蘇公公」「老佛爺」之稱，在與當地官員打交道、一起吃吃喝喝中，他以「大內代言人」自居，甚至與一些省級幹部吃飯時，都當仁不讓地坐在主位上。很多副省級領導都坐在他的邊上，大家在敬酒時，肯定先敬蘇洪波。

2003年全國兩會期間，時任雲南省委書記白恩培在北京邀請某領導吃飯，巧遇蘇洪波。也是通過這次吃飯，白恩培認為蘇洪波關係廣、有人脈，手眼通天，於是大大拉近與蘇洪波的關係。兩人交往漸密，蘇洪波每次到雲南，白恩培都要邀請他到家中吃飯聊天。

據《中國紀檢監察報》報道，2014年8月，白恩培落馬，但這並未影響蘇洪波繼續在官場發揮「能量」。秦光榮2011年擔任雲南省委書記後，又跟蘇洪波搭上關係。在選用幹部時，秦光榮還主動向蘇洪波表示：「你有什麼合適的人可以推薦過來。」「要換屆了，你有什麼幹部你只管說。」