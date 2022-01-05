立總統：允以「台灣」名稱設處是錯誤

美國伙北約9國撐立 北京不滿

立陶宛因親台立場近月與北京交惡，並稱對華貿易頻受阻礙，布林肯周一再與北約組織內保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克及立陶宛等9國外長通話。中央社報道，美國國務院發布的通話摘要稱，布林肯與9國外長強調在中國對立陶宛政治施壓、經濟脅迫升級之際，他們聲援立陶宛。

對此，中通社昨引述外交部發言人汪文斌表示，美方不僅一再為立方錯誤言行辯解、幫腔，還以支持立陶宛為幌子，試圖拉攏縱容「台獨」勢力的小圈子，這能讓國際社會質疑美方聲稱堅持一個中國政策的誠意，以及美方在台灣問題上的真實意圖。

另據波羅的海通訊社（BNS）報道，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）昨日說，政府允許台灣以「台灣」名稱在該國設立「駐立陶宛台灣代表處」，是個錯誤。「我不認為台灣開設代表處有錯，但是這個代表處的名稱並未徵詢過我的意見。」

台外交部昨晚稱，「針對中國政府以各項卑劣手段，對立陶宛進行政治壓迫與經濟杯葛，外交部予以嚴正譴責；在立陶宛政府及人民亟需國際社會支持的關鍵時刻，我方深信，民主團結的力量終將戰勝專制獨裁的霸凌」。