西安版方方日記：本質是人為災難 前傳媒人促當局反思 汲取血淚教訓

「從12月27日以來，幾乎每一天，都有災難發生着。最初是吃不到飯，後來更多的是關於治病就醫的呼救。」江雪在這篇題為「長安十日」的文章寫到，在12月22日封城令下達前，她聽從友人建議，到超市搶購物資。但西安在27日將原本「兩天出門買一次菜」的規定作廢，從28日到31日至少4天，關於如何能吃到飯的問題，大部分西安人只能自救。

當局一刀切封區 志願者難服務

江雪稱，自己掃碼加了門口便利店的微信群，「群裏一片混亂，已有400多個人。人們都在找吃的，搶吃的」；還有年輕人說吃了一周泡麵（即食麵），嘴都爛了，亦有人稱已「彈盡糧絕」。有從事公益工作的朋友提到，西安「類似於把大家全圈起來，再由政府工作人員去投餵，試想在上千萬（人）的城市，怎麼可能實現？一個社區有兩萬人左右，基層工作人員一般不超過十個」。而後來部分收到政府「免費菜」的小區，都被網民發現其背景與政府有關。

在民間力量方面，日記提到，幾個參與過各種救災的志願者，封城之初組織了幾千人，卻沒法發揮作用。政府「一刀切」關閉所有小區，志願者沒法到一線服務。

女孩發帖稱心臟病發父遭醫院拒收

江雪又稱，她過去任職的報社，成立了「記者幫」欄目，希望幫一個算一個，每天都收到上千條求助信息。近日小紅書上一名「太陽花花花」女孩發帖，稱父親心臟病發作，卻因所在小區是「中風險」被醫院一度拒收，最終身亡。江雪嘗試聯絡女孩，但帖文最後被刪除。

「天天被各種信息轟炸。每天都有壞消息傳來：高危孕婦無法去醫院備產，腎移植後急需用藥的病人無處買藥，農民工在關門的工地上無法吃飯……因防疫管控而引發的次生災害頻頻發生，再下去，並非沒有爆發人道主義災難的可能。」

江雪：寫得克制溫和盼記所有事實

她最後寫下一段話：「『西安只能勝利』，是正確的大話、套話，也是空話。與之類似的，還有『我們要不惜一切代價』，但具體到每一個普通人，我們可能要想一想，在這裏，我們是『我們』，還是要必須被付出的『代價』？」她又稱，事件過後如果沒有反思，不汲取血淚教訓，忙着立功擺獎，歌功頌德，苦難只能是白白承受。

江雪是內地調查記者，曾任《華商報》首席記者、評論部主任，以及「財新傳媒」記者。2020年武漢爆發疫情，官方在清明節當日設立國家哀悼日，她當時發表「國家哀悼日拒絕加入合唱」的文章，一度被警方傳喚。

江雪昨向本報表示，自己只是希望記錄所見事實，強調整體寫得克制、溫和，發文章時已預計「很快有人打電話找」，所幸暫時還沒有被警告，又稱會持續記錄封城的情况。

明報記者

（新冠疫情）

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