「農務系網紅」湧現 「三農」內容進入大眾

據內地網媒「燃財經」報道，近日，在短片App「小紅書」中，以「農村生活」為關鍵詞檢索，有超過11萬篇筆記；以「農村」關鍵詞搜索，「農村××」、「××在農村」為名的博主超過百名。而在「快手」，首頁亦常見「三農」相關短片。在「嗶哩嗶哩」的生活頻道下還有「農村」的分類。2021年12月，專拍片反映農村生活的「張同學」更在「抖音」迅速走紅。

易觀新媒體分析師馬世聰認為，「三農」短片在互聯網上一直都存在，比如2018年左右「華農兄弟」就曾爆火。如今，由於技術和傳播生態變化，傳播的話語權下放到了普通用戶，讓更多的「三農」內容進入了大眾視野。再加上「扶貧」、「鄉村振興」的政策以及電商體系的完善、變現通路打通，更刺激了用戶生產「三農」相關內容。

為搏流量 網紅做戲扮窮

不過，在部分博主走紅背後，互聯網上的「三農」短片也有亂象。此前，以「貧窮夫妻」、「鄉村生活」為定位的「牛愛芳的小春花」2020年11月開設帳戶，一年內吸引2000多萬粉絲，但事後被揭露是身分造假。官媒「直播深圳」就此批評「網紅設立虛假人設，其實是在演戲賺流量」。