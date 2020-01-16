打假人提800官司賺十萬 法院指控勒索 公安偵查

據《濟南日報》旗下新媒體「新黃河」報道，陳之強高中還沒畢業，便發現依靠「打假維權」掙錢的門路。去年2月，他年滿18歲便走上了打假之路。

年紀最小「打假人 」 18歲入行

陳之強稱，內地很多電商平台的店舖存在灰色地帶。按照內地的《消費者權益保護法》，如果商家提供的商品或者服務有欺詐行為，則需要「退一賠三」；按照《食品安全法》，如果賣家生產、銷售不符合食品安全標準的食品，給消費者造成損害，則應該「退一賠十」。

一名法院工作人員稱，陳之強的行為跟一般打假行為不同，他買到的東西不管真假都去起訴，利用法院這個平台，把傳票寄給商家，跟對方索要賠償。依靠職業打假，陳之強去年共打了800多宗官司，掙了十幾萬元。

法院人員稱濫告 商家怕事賠錢

去年底，徐聞縣法院寄給陳之強的一份《民事裁定書》稱，陳利用部分商家考慮到訴訟成本高、擔心被進一步抹黑而私了的心理以獲得和解賠償從而謀取經濟利益，將法院作為其索賠牟利的平台。陳之強的行為已嚴重影響良性營商環境的創建，已使有限的公共資源在維護個人利益和公共利益之間失衡，超越了個人權利行使的界限，也失去了權利的正當性，陳之強的行為已構成了對訴訟權利的濫用。

《民事裁定書》表示， 截至2021年12月23日止，陳之強已向徐聞縣法院起訴有關案件達800餘宗。2021年12月 9日，法院認為陳之強以向法院起訴作為手段，利用商家恐慌心理，迫使商家妥協，多次索取商家錢財，且數量極大，涉嫌敲詐勒索犯罪，將陳之強涉嫌敲詐勒索的犯罪線索移送公安機關，徐聞縣公安局已於2021年12月16日作出立案決定書。決定對陳之強涉嫌敲詐勒索立案偵查。

對於被公安機關立案調查，陳之強稱對「打假」這一職業的風險有了全新認識，「如果這次我能安全落地，可能以後都不會幹職業打假人了」。