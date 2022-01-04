西安增90宗續重災 官方稱物資供應受壓

西安目前仍是內地疫情重災區。張燦有稱，前期的多輪核酸檢測發現，病例分佈在多個區縣，提示有多點的社區傳播。張燦有表示，隨着封閉式管理的時間延長，社區面臨着愈來愈多保供的壓力，這就需要西安市統籌各方的資源和人力，全力做好居民生活物資供應，還有就醫需求的保障。

封城十餘天後，張燦有說，經過多輪核酸篩查，已經看到一些積極的變化，專家組會結合疫情的發展、核酸檢測的結果、相關區域的自然環境，以及防控措施的落實情况等，綜合評估以適時對防控措施做出一些調整。

雁塔區委正副書記落馬

疫情引發民怨四起。昨日，西安市政府召開西安市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會。針對有市民反映個別集中隔離點服務保障不完善的問題，相關負責人介紹，截至昨日下午4時，投入使用387個集中隔離點，39473名集中隔離人員，41838間啟用房間，為加快阻斷疫情傳播發揮重要作用。此外，在群眾生活物資保障方面，截至1日，西安雁塔區從周邊省市緊急調運蔬菜3400餘噸，配送蔬菜56萬份。

西安市雁塔區委書記王斌、雁塔區委副書記崔詩越前天同時被免，引發輿論關注。據《陝西日報》報道，劉國中當天在西安市疫情防控指揮部調度城中村疫情防控工作時要求，雁塔區、高新區等重點區域要汲取教訓，盡快扭轉被動局面。

（綜合報道）

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