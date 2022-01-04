大陸封殺 立陶宛兩萬支冧酒轉售台 台商：立挺我 我挺立 另一批「滯海」啤酒已抵台

去年12月初，立陶宛媒體曾報道，中國海關電子報關系統將立陶宛從「來源國」列表刪除，導致出口貨物滯留中國港口。消息曝光後，中國電子報關系統雖重新出現立陶宛的名字，但滯留海上的貨品依舊不得其門而入，歐盟也對此發聲譴責。對此，外交部發言人趙立堅反駁，指有關中國政府施壓禁止進出口立陶宛貨品等消息為不實報道。

台駐立代表處「拉線」接洽

台灣《鏡週刊》報道，立陶宛酒商日前出口一批冧酒，預定12月20日以海運方式運抵中國，但因該酒商稍早已有一批啤酒在中國無法入進，擔心這批冧酒也會面臨同樣的命運，於是趕緊另尋出路，期後向台灣駐立代表處代表黃鈞耀陳情後，黃鈞耀出面與台財政部接洽，最後決定委由台灣煙酒公司協助購入轉售。

台灣煙酒公司副總經理廖志堅證實，稱這批立陶宛PROPELLER冧酒達兩萬瓶，是由波羅的海最大酒精飲料生產商MV GROUP生產的「黑冧酒」，台灣煙酒公司接到財政部指示後，立即和相關單位接洽，收購這批遭中國抵制波及的冧酒。

廖志堅透露，這批冧酒將於1月9日抵達台灣，之後重製中文標貼包裝後會在各大酒莊出售。「協助引進被卡關的這批酒，不僅可幫助立陶宛暫時紓緩經貿遭受中國打壓的困境，同時也是台灣首次進口立陶宛冧酒。」廖志堅呼籲民眾為「立（國）挺我」，我挺立（國）」而乾杯。

台首進口立陶宛冧酒

此外，日前遭中國卡關而在滯留海上多時的立陶宛啤酒，也已全數運抵台灣，由其他的進口商及經銷商收購販售。其中，立陶宛歷史悠久的知名啤酒廠沃夫狼（Volfas Engelman），在去年10月突然被通知中國大陸取消所有訂單，損失約50萬歐元（約440萬港元）。不過，立國媒體報道，沃福斯執行長霍巴喬斯卡斯透露，在中國大陸的損失，可由台灣市場的增長來彌補，而且去年出口台灣的啤酒銷售量，較前年暴增23倍。

報道稱，台灣在立陶宛設立代表處後，立陶宛即面臨中國打壓危機，自去年12月開始，立陶宛貨物進入中國大陸處處碰壁。對此，台外交部長發言人歐江安在上周四（去年12月30日）在例行記者會上表示，台灣將繼續與國際民主伙伴全力協助立陶宛的商品轉移市場，拓展關鍵產業的經貿投資連結，加強供應鏈安全方面的合作。

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