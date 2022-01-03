前外長李肇星分享經驗 稱「不說假話 真話不全說」

澎湃新聞報道，李肇星在B站的帳號為「愛生活的李肇星」，他在短片中稱自己來自山東一條小村，從小就不愛說話，後來「糊裏糊塗」地到了外交部工作；不知道為什麼，時任外交部新聞司司長的錢其琛通知他，準備讓他做外交部發言人。

「我說我不行，最好不讓我做，他（錢其琛）說不行，你已經到了外交部工作了，外交部的規定和紀律是一切聽組織的話。就這樣，我就成了（外交部）發言人了。」李肇星於是向北大教授季羨林請教「當發言人說話要注意什麼？」結果季羨林教了他說話注意九個字：「不說假話，真話不全說。」

李肇星談起了當外交部發言人的經驗：「我們當發言人，一般就猜會問什麼問題，猜到了就大家集體商量，然後報告領導批准，就可以用了。猜不到的就只能現場發揮了。一半能猜到，一半猜不到。」他說，按照季先生的要求不急也不怕，「反正不說假話太容易了，真話不全說也容易。只要根據你的身分、授權，說你應該說的真話，就這麼簡單」。

公開資料顯示，李肇星曾任外交部發言人、常駐聯合國代表、外交部副部長、駐美國大使、外交部部長等職務，被譽為「鐵嘴鋼牙外交官」「平民外長」，著有詩集《青春中國》、散文集《遠行的詩情》等。