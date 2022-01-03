台學者張榮豐憶90年代對話 許家屯：中共講一套做一套 簽約也沒用

涉及主權 不能低估鄧小平決心

中央社報道， 張榮豐昨在媒體撰文，文中回憶他和前新華社香港分社長許家屯90年代在美國洛杉磯的一場對話。張榮豐轉述許家屯表示，有關和中共當局簽訂白紙黑字的協議，例如「和平協定」之類的想法，「中國人對政治不是這個玩法，不是西方人『契約』的概念」。

張榮豐在文中稱，許家屯認為，和中共打交道，就算把一國兩制具體內容寫清楚，簽下協定也沒用。公開宣稱的是一套，真正執行的是一套，鄧小平心裏想的可能又是一套。和中共簽訂任何協議，會涉及到劃框框與面子的問題，尤其涉及民族主義和主權時，絕不能低估中共尤其鄧小平的性格與決心。

文中說，為了印證上述說法，許家屯舉了戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）談判香港主權、懲越戰爭發動，以及天安門事件後，美國秘使到北京，被鄧小平罵了兩個鐘頭等3例子。

稱中共會讓台灣難以掙脫

許家屯說，若和中共簽訂白紙黑字的協定，中共會劃一個高標準的框框把台灣框住，一旦框住台灣就很難掙脫；中共後面的接班人，也沒有人敢打破。

張榮豐在文中表示，「從30年前許家屯的這段談話，再看香港今日的處境，可真一語成讖！」

許家屯先後任福建福州市委書記、江蘇省委書記，1983年出任中共駐香港最高機構港澳工委書記和新華社香港分社社長。1989年北京爆發「天安門事件」，許家屯突然於1990年4月出走美國，令各界震驚。許家屯2016年6月29日辭世，享壽101歲。