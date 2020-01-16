法院稱出軌不能離婚惹議 即日刪文 山東高院：未證明感情破裂 網民揶揄「苦心降離婚率」

綜合中新網、澎湃新聞等內地媒體報道，山東高院的文章以《不能僅以『出軌』為理由，請求離婚》為標題，文章指出，忠誠是夫妻之間最重要的承諾，也是婚姻的底線。《民法典》將「重婚或者與他人同居」作為離婚的法定條件，及離婚損害賠償的條件。對於有網民稱抓到丈夫出軌的證據，但到法院起訴離婚時竟判決不准離婚。文章解釋稱，那是因為證據僅證明配偶存在不忠誠行為，但沒有證明配偶與他人同居，更沒有證明感情破裂。

稱開房不算同居 未達《民法典》規定

面對司法實踐中的爭議，最高法院出台的《民法典·婚姻家庭編》司法解釋明確規定：與他人同居的情形，是指有配偶者與婚外異性，不以夫妻名義，持續、穩定地共同居住。根據該司法解釋：雖然出軌婚外異性，但是沒有長期、穩定的共同居住，就不能認定為同居行為，就不能以此作為起訴離婚理由，及損害賠償的條件。也就是「你抓到你的配偶出去和別的異性開房證據，但這不屬於長期共同居住，不能以此要求離婚。」

文章還舉例說，酒店開房的證據就不屬於「同居」。酒店是臨時居住場所，不屬於共同居住。配偶與他人牽手逛街，也不能證明是「同居」。拍到配偶與他人在外租房照片，但是不能是一次兩次，必須是長期居住的證據，否則也不屬於「同居」。

新法「防止輕率離婚」

據《民法典》以及最新出台的司法解釋，法律對於離婚的最新態度是：「防止輕率離婚」。一方面對於登記離婚，法律新增30天離婚冷靜期；另外對於訴訟離婚，以司法解釋方式明確將「出軌」排除在離婚的法定條件之外。

文章發布後引來網民關注，數小時內點擊量近200萬，衝上微博熱搜榜。網民「停雲靄靄時」稱山東高法錯誤解讀，民法典和司法解釋只是在強調：「出軌不能視為同居」，山東高法來了一句：「出軌不能作為離婚理由。」「chchch寶寶」亦稱，出軌可以作為感情確已破裂的證據，指出「但是山東高院錯誤解讀了吧」。

內地《民法典》在去年1月1日開始實施，《婚姻法》同時廢止。對於離婚的內容亦有明確規定，其中提到法院審理離婚案件時，有重婚或者與他人同居；因感情不和分居滿二年；其他導致夫妻感情破裂的情形，調解無效的，應當准予離婚。《民法典》無具體指出「出軌」是否可作為法院判決離婚案件的證據。

有網民亦據此認為，山東高法只是說出了一般執行的事實情况，「法律留下了充分的漏洞給了法官可以操作的空間，使得離婚難度增加。」

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