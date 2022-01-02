蔡對陸喊話：勿誤判情勢 防軍事冒進

爭加入CPTPP 促進台歐交流

據中央社，元旦升旗典禮昨早在台北總統府前舉行，蔡英文以「堅韌台灣，走向世界」為題發表演說，她提出今年以「穩健執政」為目標，堅守主權和自由民主的價值，捍衛台灣安全和印太地區和平穩定。蔡稱未來一年會全力爭取「全面與進步跨太平洋伙伴關係協定」（CPTPP）會員國支持台灣加入。同時將提出「強化歐洲鏈結計劃」，促進台歐密切交流。

蔡還談及香港，稱會持續關注香港局勢，香港立法會換屆選舉和多名媒體人被捕，令人更擔心香港人權和言論自由，她稱追求民主自由不是犯罪，台灣挺香港的立場也不會改變，呼籲北京不要剝奪香港的民主與人權。

對於兩岸關係，蔡批評北京持續對台軍事「侵擾」及外交打壓，又提醒北京當局，不要誤判情勢，更要防止內部「軍事冒進主義」的擴張，強調軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項，軍事衝突只會衝擊經濟穩定。各自照顧好人民的生活，安定社會民心，兩岸才會有空間和氛圍，以和平方式共同面對問題、尋求解方，讓區域的緊張局勢有所緩解。

國台辦：倘突破紅線 採斷然措施

針對蔡英文的言論，新華社引述國台辦發言人朱鳳蓮昨稱，如果「台獨」分裂勢力繼續挑釁逼迫，甚至突破紅線，大陸將不得不採取「斷然措施」。