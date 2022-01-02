中央撥5億援西安抗疫 螞蟻拼多多各捐1000萬

佛山現5宗無症狀感染

據國家衛健委，前日（12月31日）內地新增175宗本土個案，疫情嚴峻的陝西省佔174宗，全部來自西安。另外河南洛陽和廣東佛山有5宗無症狀感染個案。財政部前日宣布，按國務院部署，緊急下撥陝西省疫情防控補助資金5億元，支持開展防疫工作。

除了中央撥款，繼小米、網易、騰訊等企業日前捐款後，螞蟻集團昨宣布，通過支付寶公益基金會，向西安紅十字會捐贈1000萬元。拼多多亦宣布緊急捐贈1000萬元，配合當地政府採購抗疫物資。同時拼多多的「多多買菜」西安中心倉所有蔬果、糧油等民生物資、抗疫物資，將在政府協調下，優先用於保障居民生活。

男子出門買饅頭遭防疫人員毆打

西安封城出現「買菜難」問題，當局正加緊配送物資。不過前日網上傳出一段影片，顯示一名男子為了出門買饅頭，被樓下防疫人員圍毆，畫面一度登上微博熱搜榜。西安公安昨通報，居民王×前日與兩名防疫人員發生爭執，並被毆打，公安對兩防疫人員拘留7日並處200元罰款。

針對疫情嚴峻，陝西省委書記劉國中前日在防疫工作視頻會議強調，要以非常之舉應對非常之事，將所有資源和力量向西安再聚焦，突出重點攻克堡壘，盡快扭轉被動局面。他要求，全省領導幹部要敢於擔當、敢於負責，特別是「一把手」要親自上，做到「我在陣地在」。

另在浙江寧波，有男子上周五入院前做核酸檢測，翌日確診。當局即日封閉北倉區，展開大規模檢測；又暫停開放景區、電影院等。寧波機場亦取消所有前往北京的航班。截至昨晚，當地確診人數增至6人。

（綜合報道）

（新冠疫情）