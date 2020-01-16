RCEP生效 中國：對外開放新里程碑 15成員國10正式實施 大量產品零關稅

RCEP有15個成員團。昨日文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南這6個東盟成員國和中國、日本、新西蘭、澳洲已正式實施協定。而韓國也將在下月1日實施。央視引述商務部稱，這標誌着全球人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自由貿易區正式落地，「從今天起，中國將全面履行RCEP所有承諾和義務」。其中，中國與東盟、澳洲和新西蘭之間的立即零關稅比例超過65％；中國與日本互相立即零關稅比例也分別達到25％和57％。

商務部：企業擴市場固鏈條享服務

商務部國際司副司長楊正偉表示，大量立即零關稅產品將給貿易帶來明顯的機遇。在此基礎上，RCEP成員將通過10年左右時間，基本實現90％的產品享受零關稅。中新社報道，楊正偉稱的「機遇」包括對企業「擴市場」、「固鏈條」、「享服務」這三方面好處：「擴市場」，即區域統一大市場開始運轉，貿易投資自由化和便利化水平顯著提升，企業市場空間將顯著擴大；「固鏈條」，即原產地區域累積規則以及服務貿易和投資雙向開放，將增強區域產業合作，加強區域產業鏈供應鏈，保障企業經營活動更順暢；「享服務」，即RCEP將打造更加完善的營商環境和更高水平的貿易便利化，給企業帶來更好的支持。

楊正偉敦促廣大企業，要積極研究並用好RCEP，包括深入研究熟悉協定內容，吃透、用好優惠政策和便利化規則，熟練掌握原產地證書申領等具體操作程序；用好原產地區域累積規則，深度參與產業鏈供應鏈動態調整，爭取更大商機。對於消費者來說，楊正偉稱亦將帶來更多選擇，並可用更低價格購買國外產品及更快捷收到進口商品。

學者：中國外貿增長新引擎

澎湃新聞引述上海財經大學教授孫元欣說，RCEP是個高標準的經貿規則體系，包括降低關稅、服務貿易開放、知識產權保護、原產地累積等。其中原產地累積原則有助於亞太地區產業鏈、供應鏈、價值鏈重組。關稅降低則能活躍經濟，成員國之間的經貿往來也可更頻繁。他認為，若國際間疫情漸漸消弭，生產恢復，中國因疫情帶來的外貿增長可能會減弱，但RCEP可填補這一空間。因此RCEP是中國外貿增長的加速器和新引擎。

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