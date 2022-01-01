村企欠薪停工 河南首富村淪負債村 數百人失業 村民嘆對集體經濟失信心

位於河南省新鄉縣劉莊村，面積1.5平方公里、人口1900多戶，在內地被視為農村發展的典範。事關已故村支書史來賀，從農業合作化後期到改革開放後，一直帶領劉莊村以集體經濟模式發展，又在上世紀七八十年代在村上開辦機械廠、麵粉廠等致富，1985年創辦華星藥廠，其後成為中國最大的青霉素生產商。到2003年史來賀病逝時，全村的固定資產已經達到9.9億元。

斥領導層管理不善賤賣村產

不過自史來賀的兒子史世領「接班」，村裏的情况開始發生變化，至去年12月初，華星藥廠數百名失業的村民，聚集在廠內追討欠薪。此後示威村民看守大門，他們害怕廠內領導層賤賣企業的設備，令幾代人打拼下來的資產化為烏有。

「我們2021年的工資，就是靠變賣資產發放的」，員工楊先生是其中一名苦主，被拖欠約3萬元（人民幣，下同）的薪金，失業在家。他稱廠裏2018年的工資至今未結算，2019年按原先薪酬的七成發放，企業現時靠變賣舊設備出糧，廠房幾近剩下地皮，「經營這麼多年就沒有利潤，一直靠貸款發放工資」，藥廠上月底更以冬奧將舉辦、要環保管控為由，宣布停工休假，但沒提及何時復工。

楊先生表示，村內九成勞動力都靠華星及綠園藥業維生，現時變相全村失業，很多人已外流，他亦打算過年後外出打工。「還是管理不善，村裏這麼多年沒有財務公開，領導隨心所欲；想幹什麼幹什麼，現在我們村債務有多少，沒有人知道」。據天眼查，華星藥廠涉及的法律案件中，應還但沒有能力還的款項金額達5.34億，綠園藥業亦達到5億，劉莊農工商聯合社則有1.6億。

一份法庭文書顯示，劉莊農工商聯社在2017年將綠園藥業1.1億股權押給新鄉農信社，以獲得貸款，最終綠園無力還錢。綠園稱「經營比較困難」，希望在「維護村民穩定的前提下」調解。但村委會出具的擔保承諾書，被認為違反「涉及村民利益的事項，經村民會議方可辦理」的規定。

在劉莊村，村民一直享有包括消費品供應、房屋分配、退休金等40多項福利，每戶分配帶地下室共四層的房屋。不過由於村內九成收入來自生物醫藥，現時連帶福利都受影響。村民劉先生指出，史世領接任村務後，每月大手筆報銷30萬到100萬的旅差費，對企業管理不善，沒經村民同意下將工廠資產對外抵押，現時村內長者退休金3年沒有發放。

村委會舊班子拒交接

村民對劉莊村現狀感到不滿，在去年初村委會選舉中選出新班子，但至今沒有交接，「到現在也沒能從舊領導層手上拿到公章，（他們）不承認新班子、不讓新班子當家，月初村民鬧事後，縣上的任命都下來了，還是沒有拿到（公章）」。據村民指出，史世領在2018年將黨委書記的職位交給做過他秘書幾十年的劉名宣，但史仍以第一書記的身分，影響村內事務。

至於村裏在2003年、2007年分配的房屋，劉先生稱都沒有確權、沒有房產證，居民只有居住權，「集體財產就是村上企業，他說你有份，但你沒有權利繼承、轉讓或出讓，產權不清晰，村民只有被管理的權利」。劉又批評，不確權也就是渾水摸魚，「這種模式對他（史世領）個人最有利，掛集體的名義，實際上搞自己的小金庫，我對集體經濟是沒有信心的」。

明報記者

（中國故事）