北京聞風：RCEP生效 港宜抓住機遇 ／文：鍾鳴九

RCEP包括中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭5國及東盟10國，涵蓋全球三分之一的人口、GDP和貿易總量，是有史以來最大的自貿協定。當前東盟、日本、韓國分別是中國第一、第四、第五大貿易伙伴。根據協定，RCEP將於1月1日對已正式提交核准書的6個東盟成員國和4個非東盟成員國生效。

協定生效後，中國近30%出口可實現零關稅待遇，涵蓋1.4萬億美元的貿易額；已核准成員之間90%以上的貨物貿易將最終實現零關稅，區域內產業鏈供應鏈將達到深度融合。據統計，RCEP有望帶動成員國出口淨增加5190億美元。

較CPTPP更包容各成員國差異

相比中國已簽署的自貿協定，RCEP有3個特點值得注意：一是經濟體量最大，且中國等成員國在疫情下仍保持經濟增長；二是條款範圍最廣，除傳統商品貿易，還納入知識產權、電子商務等全球最新議題；三是開放程度最高，不僅有關稅、海關程序等「邊境上」條款，還有政府採購、競爭政策等「邊境後」條款。

觀察人士指出，相較《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP），RCEP能夠包容不同成員國間相差較大的政治狀况和經濟水平，在此基礎上，發展中成員能夠借助外來投資提升價值鏈，發達成員則可通過在東盟國家建立生產基地減少管理費用，進而達到共贏。此外，根據RCEP中的「原產地累計規則」，生產商可以在零關稅待遇下更多使用區域內的原產材料，跨國企業在佈局產業鏈安排時擁有更大的靈活度。

RCEP成員國佔港七成貿易額

值得注意的是，RCEP生效後，東南亞國家在電子裝配、勞動密集型等部分產業上的優勢將進一步放大，反過來促進中國相關企業轉型升級。分析人士指，相關企業未來的轉型方向將更多集中於服務貿易、創新科技等領域。而香港完善的現代服務體系、在數據儲存、法務、金融管理等方面的經驗，都能在其中得到很好施展。RCEP成員國均是香港的重要貿易伙伴，2020年，香港與15個RCEP成員經濟體的貿易總額超過7700億美元，佔香港貿易總額73%。

據了解，港區政府正積極與RCEP成員經濟體聯繫，爭取盡早就香港加入協定展開磋商。按規定，RCEP自生效之日起18個月後，將開放供任何國家或單獨關稅區加入。

文：鍾鳴九