習近平新年賀辭 稱牽掛港澳穩定

習近平在逾10分鐘的賀辭中，首先表示「我在北京向大家致以新年祝福」。在回首2021年時，他提到中共100年，十九屆六中全會通過第三個歷史決議，指出中華民族偉大復興絕不是輕輕鬆鬆、敲鑼打鼓就能實現的，也絕不是一馬平川、朝夕之間就能到達的。「我們要常懷遠慮、居安思危，保持戰略定力和耐心，致廣大而盡精微」。

從央視直播中可見，習近平書架上換了一批新相，主要是過去一年他出席各種活動或視察的記錄；其中有一張習近平夫婦與習父習仲勳、母親齊心的合影，是首次放在書架上。

指祖國統一是兩岸同胞心願

在去年的新年賀辭中，沒有港澳台的內容。不過，習今年則提到，祖國一直牽掛着香港、澳門的繁榮穩定。只有和衷共濟、共同努力，「一國兩制」才能行穩致遠。又稱實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願。「真誠期盼全體中華兒女攜手向前，共創中華民族美好未來」。

對於新一年的展望，習近平只提到將在一個多月後舉行的北京冬奧，卻沒有提到年底召開的中共二十大。不過，習近平昨與政治局5位常委一起出席全國政協新年茶話會時，則表示中共將召開二十大，「這是黨和國家政治生活中的一件大事」，要求「著力保持平穩健康的經濟環境、風清氣正的政治環境、國泰民安的社會環境，以實際行動迎接中共二十大勝利召開」。

新華社報道，習在講話中還說，2021年，中央堅持「一國兩制」方針，貫徹落實「愛國者治港」根本原則，支持港澳發展經濟、改善民生，支持和推動香港由亂轉治、重回正軌。對於台灣，「我們堅持一個中國原則和『九二共識』，強化反『獨』促統大勢，有力應對外部挑戰，推進兩岸關係和平發展」。