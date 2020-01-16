西安「吃菜難」 當局稱打通配送「最後100米」

微博上近日有西安居民留言，已經收到政府配送的菜，但仍然有很多人稱買不到菜，亦收不到物資配送，「別的城市都在歡聚跨年，西安人每天都在家為吃奔波」、「西安鬧的好像不是疫情，是饑荒」。針對買菜難問題，西安市疫情防控新聞發布會昨通報，已組織5個大型蔬菜批發市場加大貨源籌集，全市每日蔬菜上市量可達1.3萬噸。又會為蔬菜運輸開通綠色通道，確保蔬菜配送順暢；對超市、配送等工作人員，確定無風險的安排盡快返崗，與社區一線人員「內外配合」，打通服務保障「最後一百米」。

西安市已連續6天確診病例超過150例。自上月9日以來，陝西全省累計報告本土確診個案1301例，其中西安達1277例。在發布會上，當局指，最近幾天的大規模核酸篩查檢出陽性人數維持高位，社區傳播風險依然存在，疫情還處於膠着對壘的關鍵階段。

當局指將適時恢復小區內部生活

近期，西安市把社區作為疫情防控的主陣地，要求閉緊「大門」，盯緊「小門」。封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」。西安副市長徐明非則表示，廣泛開展「無疫小區」創建，封控區經評估符合降級管理條件的，將適時調整防控措施，逐步恢復小區內部生活秩序。

（新冠疫情）