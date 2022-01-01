疫情未緩 京滬等地取消跨年倒數 西安多個小區唱《我和我的祖國》 喊「加油」

內地前日（12月30日）新增166宗本土病例，當中165宗在陝西錄得，西安佔161宗。疫情之下，多個大城市宣布取消活動。在北京，主題公園歡樂谷宣布，取消原定晚上舉辦的跨年迎新活動。中央社引述北京一名業者表示，北京市警方及基層單位，在12月上旬就已勸導娛樂場所，不要在聖誕夜及跨年夜舉行「容易聚集人潮」的活動。平安夜當日有酒吧舉行午夜派對，遭朝陽群眾舉報後，由警員上門全數驅離。因此昨晚仍計劃舉辦派對的餐廳，明顯減少。

在廣州，相關公安分局亦通知，包括廣州塔、花城廣場等經常舉辦跨年活動的公共場所，沒有組織任何大型群眾活動。上海、南京、武漢亦不組織任何大型迎新年的活動。

西安封城第九日，居民在禁足令中跨年。白鹿視頻報道，微博多名網民貼出了小區業主群內號召大家跨年夜在窗口、陽台大合唱的截圖，顯示合唱《我和我的祖國》等歌曲後要大喊「西安加油」、「中國必勝」。不過西安交通大學第二附屬醫院感染科醫生黨雙鎖，則表示人打噴嚏、唱歌等行為造成的飛沫傳播距離可擴至3米以上，不提倡市民開窗唱歌。

西安居民倡科學管控免「一刀切」

居家跨年本應喜慶，不過當地「買菜難」的問題尚未解決。有西安居民日前發出《一個西安市民關於「吃菜難」問題的緊急建議》，稱因12月27日不再執行「每戶兩天外出一次買菜」政策，大量打工仔和年輕人沒有儲備，只能在捱餓中度日；而物資供應，完全取決於小區物業和街道辦的服務水平，老舊小區和城中村物資更難送達。

信中建議要科學管控，提升城市的配送能力；逐步恢復市場秩序，讓菜販、超市進入小區供應；又稱全國民間力量因「一刀切」嚴控，難以發揮力量，應鼓勵社會力量進入救助系統。另外有地方出現孕婦難以入院檢查的情况，建議應開啟綠色通道，為特殊群體急診。

當局設「黃碼醫院」供風險區病人

該名居民向本報表示，信件經自媒體轉發，亦由朋友轉給省政府部門，「我想政府已經看到了」。西安市當局昨指，已設立了「黃碼醫院」或「黃碼病區」，保障孕婦分娩、嬰幼兒診療等特殊診療需求。

該名居民又表示，在2021年的最後3個小時，她所在的小區封控升級，整棟樓被封，家家戶戶被貼上封條，「完全失去下樓的自由」。在10時許聽到有人叫「西安加油」、唱《我和我的祖國》的同時，亦有人大叫「把門打開」，而她的新年願望，是「希望政府能真正改善管理思維，不要給民生帶來困難」。

明報記者

（新冠疫情）

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