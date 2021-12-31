遭人大開除 退休教授周孝正拒噤聲

周孝正1947生於北平，1977年考入首都師範大學物理系，成為中國恢復高考後的第一批大學生。1988年進入中國人民大學社會學系任教。他言說風格犀利幽默，闡述人口問題、貧富差距等社會矛盾洞察獨到，有「京城名嘴」之稱。

美國之音報道，周二上午，旅居美國的周孝正在弗吉尼亞州的家中接到越洋電話，一名陌生的女教師代表校方通知周，他已被學校開除，決定自12月17日起生效。

周孝正表示，接到校方口頭通知時，他沒有過多反應，他其實早有預感會被開除。2017年移居美國後，周孝正開辦自媒體，和多個博主合作作時評節目，並多次接受媒體採訪，毫不避諱地點評中國時局及點名批評國家領導人。但他表示並不「反黨」。

周孝平相信此前被內地網絡封殺，以及這次被開除和他到美國後持續在網上發聲有關。周孝正表示，自己不會後悔，人就是要說話，不管說得對不對，言論自由，表達權利，這是基本人權。「我以前說，我今天說，我以後還得說」，「我再說十年，我今年74、75，我說到85，最多最多說到95」，並稱「這是我的尊嚴」。