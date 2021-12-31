西安連續5日確診破百 中組部撥黨費助抗疫

澎湃新聞報道，截至周三，西安自本月9日以來的新一波本土疫情，累計報告病例已達1117宗；根據西安市疫情防控指揮部辦公室消息，昨起啟動新一輪核酸篩查工作。北京佑安醫院感染科主任醫師李侗曾預測，西安疫情拐點應該在第五、第六輪篩查結果出來後，作出初步判斷；而在農曆新年放假前，「疫情大體能夠得到控制」。

商務部：西安必需品供應總體充足

西安疫情嚴峻，央視報道，近日中組部從「代中央管理黨費」中，給西安市劃撥專項資金2000萬元。中組部要求，陜西省和西安市要全力做好防疫工作，這筆黨費主要用於慰問一線醫務工作者和基層黨員、幹部；支持基層黨組織開展防疫工作，包括購買藥品、物資等；補助因確診新冠而生活困難的黨員、群眾。陜西省要落實配套資金，指導西安市和省內其他地區及時將這筆黨費下撥給基層，做到專款專用。

針對西安買菜難的問題，商務部昨表示，已組織安徽、山東、廣西、海南、四川、雲南等6省份，協調跨省生活必需品運輸，改善生活物資供應渠道。西安市商務局稱已經採取積極措施，從多方面努力協調解決；目前從總體上看，西安市生活必需品市場供應總量充足。

（綜合報道）

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