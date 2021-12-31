穗拓新能源車基建 2025建「智車之城」

謀新能源車滲透率逾五成

根據廣州市發改委發布的「規劃」，廣州計劃到2025年，建成國家級智能汽車產業化示範區、基於寬頻移動互聯網的智能網聯汽車與智能交通應用示範區、國家5G車聯網先導區、新能源汽車產業發展高地和汽車國際貿易中心。具體措施包括全市汽車產能突破500萬輛，規模以上汽車製造業產值力爭達到1萬億元人民幣，持續位居全國前列；新能源汽車產能超200萬輛，進入全國城市前三名；新能源汽車滲透率超過50%，保有量提升至80萬輛、佔汽車保有量比重超20%。

目前廣州擁有汽車約299萬輛，但未見官方的新能源車佔比數據，根據《廣州市新能源汽車發展工作方案（2017—2020年）》，到2020年底，全市新能源汽車保有量累計達20萬輛左右，其中公交、出租、環衛等約3萬輛，私人和租賃等約17萬輛。當局透露去年廣州新能源汽車的銷售量約5.3萬輛，全國居四；今年5月銷售達3.4萬輛，躍居全國第三，估計年底銷售可達8萬輛。

培育全國市佔率逾5%車企

不過，新能源車的發展，汽車充電樁發展亦需同步。此前有港人抱怨，在廣州駕新能源車出行，遇到塞車，恐電池無以為繼。但新規劃提出，推動充電基礎設施從「用得上」向「用得好」轉變，打造成為全國智慧充電基礎設施標桿城市。加快推進加氫站建設，到2025年，加氫站數量超過50個。大洋網上月引述市工信局數據顯示，今年上半年，廣州全市新能源汽車公私樁總數6.46萬個，車樁比約為3.25：1，在一線城市中位居第二。

此外，規劃稱，要加大智能與新能源汽車自主創新支持力度，力爭攻克一批短板和「卡脖子」技術。同時，培育一至兩家國內市場佔有率超過5%的「智能+新能源」的車企，培育一至兩家獨角獸車企，以及建成800公里智能化道路等。