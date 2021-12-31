全民防衛動員署成立 蔡英文：護台人人有責

兩岸關係持續緊張，台灣稱為強化整體防禦作戰戰力，除現役部隊加強訓練及籌購新式武器、增加與盟國交流外，將強化後備戰力。據中央社、《聯合報》等台媒報道，台國防部昨上午於後備指揮部舉行「全民防衛動員署」揭牌典禮。全動署定於明年1月1日正式運作，首任署長由台國防部資源規劃司長白捷隆出任。此前負責策劃執行後備軍事動員、管理、服務、民防工作、建立後備潛力的後備指揮部，改隸全動署。

蔡英文致辭時表示，守護台灣安全是每個人要共同承擔的責任。為落實全民動員效能，她指示國防部成立全動署，除推動後備動員改革，讓台灣達成後備動員合一、常後一體、跨部會合作3大目標，更要向民眾表達政府推動全民防衛的決心。

白捷隆稱，明年對後備軍人將採新舊制並行方式召集，經第四季檢討評估後，再年年施訓，一年訓練約1.5萬人。中央社引述台「國家政策研究基金會」副研究員揭仲稱，由於軍事訓練役的役期，乃至於教育召集的天數，台軍後備部隊目前所存在合格軍士官人數嚴重不足等弊病，嚴重影響戰力。

雜誌民調：台五成民眾不願上戰場

台《遠見》雜誌周二（28日）公布「2022年最新民心動向調查」，其中「倘若兩岸發生戰爭，是否願意親自上戰場或家人上戰場？」台有51.3%的民眾表示不願意，而有40.3%民眾表示願意。