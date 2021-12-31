優衣庫老闆：盼在中美之間保持中立

稱美做法逼公司效忠

柳井正拒絕就其他品牌涉及抵制新疆棉花的問題發表評論，《日經亞洲評論》提問，拒絕置評是否是「擔心受到中國抵制」，柳井正表示：「不是這樣的。我想在中美之間保持中立。美國的做法是逼使公司效忠。我想要表明我不會玩這種遊戲。」對於夾在中美之間的日本企業，柳井正稱，日本別無選擇，只能在全球市場上賺錢。

中美看似矛盾 惟經濟互動良好

柳井正又稱，中美兩國看似矛盾，實則不然，美國金融資本正在流入中國投資市場；如蘋果產品都是中國製造；中國對美國的出口一直在增加，在經濟上，中美兩國情况仍然良好。

今年3月，H&M抵制新疆棉花引起內地民眾抗議，此後，包括Nike、Adidas等國際品牌，無印良品等12家日本企業也被指要與新疆棉花劃清界限。

針對有海外品牌拒絕使用新疆產品在華引發聲討和抵制，外交部發言人趙立堅此前申明，美國一些人不僅把新疆棉花污名化，還企圖將中國政府與民意割裂對立，「其心何其毒也！」。表示希望有關企業在華經營合法合規，不要淪為某些政治勢力的工具，更不要挑戰中國民意。