王毅：中美關係返正軌 美需棄遏華執念 回顧今年4交鋒 要美想清3件事

外交部網站昨全文刊發新華社和央視聯合採訪內容。在回顧今年國際多邊舞台出現的多場碰撞，王毅不點名批評美國說，這個世界上仍有一些勢力總以為自己高人一等，總想把自己的意志強加於人，他們動輒搬出規則、人權、民主等冠冕堂皇的理由，對中國和很多發展中國家抹黑和圍堵。他說，「對此，我們不能妥協，不能退卻，而要迎面而上，針鋒相對，和大多數國家一起，捍衛公平正義，維護人間正道」。

指中國宣介人權觀反擊美等國

王毅提到今年中美有4場交鋒，包括「真假多邊主義」、「真假規則」、「真假人權」和「真假民主」交鋒。他指出，個別國家嘴上高喊多邊主義，行動上卻拉幫結派搞「小圈子」，企圖把世界重新帶回冷戰對抗；少數國家標榜所謂「基於規則的秩序」，卻不願接受規則應當基於公認的國際法，實際上是想把自己同盟友的「家規幫規」強加給國際社會。

今年在人權理事會和聯合國大會，中美兩大陣營就人權問題展開激烈交鋒。王毅稱以美為首的一些國家人權問題成堆，卻長期把人權當作干涉別國內政的工具。對此，中國積極宣介中國的人權觀和人權發展成就；並堅決反擊，讓「人權衛道士」的虛偽面目大白於天下。

批美民主峰會是「三無產品」

美國總統拜登在12月9日至10日邀請包括台灣在內的全球逾百國家地區舉辦民主鋒會，卻未邀請中俄等國。王毅批是炮製「民主對抗威權」偽命題，認為最後峰會草草收場，成為無共識、無成果、也無前途的「三無產品」。

中美元首在11月舉行視像會晤，兩國高層也多次會面通話。王毅認為，同過去幾年相比，今年中美關係出現一些變化，美國領導人和一些高官相繼表示不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗；同時在涉及中國主權安全發展利益的一系列問題上，仍在不斷挑起新事端。王毅指出，這是典型的言行不一，讓人們對美國的信用產生嚴重質疑。

王毅指出，中美關係要恢復健康穩定發展，美方需要徹底想明白三件事：第一，中國的發展振興是一個主權國家應有的正當權益，誰也改變不了、阻擋不了，「只要美國真正放下打壓遏制中國的執念，中美關係就能重回正軌」。第二，中國不會走西方稱霸的老路，也沒興趣改變誰、取代誰、威脅誰，「只要美國真正把中國當做伙伴而不是對手和敵人，中美就可以相互成就，共同繁榮」。第三，中國的社會制度和發展道路，是14億中國人民的堅定選擇和集體意志。「只要美方真正解開意識形態對立的心結，中美兩種制度、兩種道路就可以在這個星球上並行不悖，和平共存」。

對於明年的中國外交，王毅表示首要是全力為中共二十大召開營造安全、穩定的外部環境，堅決防範化解各種外部風險挑戰；其次是配合辦好北京冬奧會，為北京冬奧會營造積極、友善、和諧的國際氛圍。

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