廣西4人蛇遭掛相遊街示眾 官媒：嚴重違背依法治國精神

靖西融媒體中心在社交平台上發布的短片顯示，4名穿著白色防護服、頭部也被包裹起來、胸前掛著本人大幅照片的人遊街示眾。每個人身旁還有兩個身穿白色防護服的人捉着被遊街人的兩臂行走，遊街的人最後被帶到一個廣場，站在廣場上供民眾觀看。周圍站着多名全副武裝的警察，也有很多民眾圍觀。

有政府人員在台上講述被遊街人的「罪狀」，指出此次遊街的幾人因涉嫌運送他人偷越國境、走私等違法行為被予以懲戒，而相關懲戒舉措涉及在住所張貼懲戒通告，通過媒體多渠道曝光，凍結銀行帳戶、寬頻等。

有網民透露事發地為廣西百色市靖西縣吞盤鄉，該鄉位於中越邊境，4人涉嫌由此地偷越國境，其中兩名廣西男子開車將兩名越南男子帶入中國境內，前往南寧時被警方截獲。其中一名越南人被檢測出核酸陽性，被控偷越國境及妨害傳染病防治罪。在被隔離20多天後上街示眾。

當局稱懲戒警示活動

「沒有不合適」

據靖西公安通報，這是在開展走私、偷渡等涉邊違法犯罪人員「十個一律」現場懲戒警示活動，4名被押解人員涉嫌運送他人偷越國（邊）境罪。對於「遊街示眾」舉措是否不妥，靖西市公安局及安寧鄉政府回應，這就是現場懲戒警示活動，是按要求處罰，沒有不合適。

「遊街示眾」被稱為「××鄉『十個一律』懲戒現場會」，資料顯示，當地疫情防控指揮部今年曾發布《關於實施邊境疫情防控「十個一律」懲戒措施的通告》。

《新京報》對此發表評論稱，早在1988年，最高法院、最高檢察院以及公安部曾下發《關於堅決制止將已決犯、未決犯遊街示眾的通知》，明確規定：不但對死刑罪犯不准遊街、示眾，對其他已決犯、未決犯以及一切違法的人也一律不准遊街、示眾。文章稱，對死刑犯尚且如此，更遑論其他類型的嫌犯。

文章表示，雖說靖西地處邊境，承擔着巨大的「外防輸入」壓力，當地在制定相關防疫舉措時理應更加嚴格；但是，即便是為了防疫，也不能讓「遊街示眾」這種嚴重違背依法治國精神的舉措再次出現，相關針對性懲戒措施不能脫離法治的範疇。

（新冠疫情）