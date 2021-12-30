滬迪士尼凌晨5000人排隊搶購限量玩偶

有人排隊崩潰 喊「憋到尿血」

據《每日經濟新聞》報道，上海迪士尼於周一，開放給之前參加線上抽籤的民眾優先購買「2021達菲和朋友們聖誕系列商品」，剩餘庫存則於周三當日，在迪士尼的三個商店中，供一般民眾購買，但每人每款限購2件。

到了周三凌晨，迪士尼外已出現超過5000人的排隊人潮。有民眾表示，由於排隊購買商品的人潮太多，甚至影響到單純想到園區遊玩的民眾，「早上開園後，曾一度暫時停止了園外的遊客入園。不少買了票卻無法入園的民眾在現場鼓譟，要求退票」。甚至有影片顯示，有人排隊買玩偶排到崩潰，大喊憋到尿血。上海迪士尼昨晚指商品售賣活動已經結束，非常抱歉不能滿足所有遊客的需求，將不斷改進和持續優化。

上海迪士尼9月曾獨家發售達菲家族的新角色「玲娜貝兒」玩偶，同樣出現炒賣情况。《人民日報》曾刊發評論，批評IP（知識產權）魅力轉化成商業價值，也要警惕過度行銷和飯圈思維帶來的不良後果。