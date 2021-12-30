國台辦：與台當局明年鬥爭或更激

新華社報道，在記者會上，針對今年解放軍戰機近950架次進入台灣防控識別區演訓的問題，馬曉光表示，「我們堅信我們握有主導權和主動權，我們的政策非常清楚，我們願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。但如果『台獨』分裂勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

有記者問到，現在「逢中必反」成為民進黨當局「主旋律」，面對這種情况，大陸要如何加強對台交流和信任的問題；馬曉光表示，民進黨當局在兩岸之間的所作所為，已經由「築墻」變成肆意煽動的「對抗」。民進黨當局自以為得計，但絕大多數台灣民眾不是「阿斗」，終有一天會在沉默中爆發。隨着兩岸同胞交流往來的擴大和融合發展的深入，民進黨當局和「台獨」勢力操弄的政治戲碼必將灰飛煙滅。

台藝人張庭林公司受查 官媒：剜掉毒瘤

台灣知名藝人張庭林瑞陽「TST庭秘密」品牌，其營運主體上海市達爾威貿易有限公司近日涉嫌傳銷被查。官方稱此涉案人多、金額比較巨大。對此，馬曉光說，從有關部門發布的公告來看，這完全是一起涉及商業事件，與兩岸關係無關。他強調，任何人在大陸經商、創業首先也必須應該依法依規。

《人民日報》評論稱，張庭林瑞陽公司涉嫌傳銷被查處，是剜掉網絡傳銷毒瘤。評論表示，相關機構與網絡平台需要加強技術甄別，撕開包裝馬甲，治理各類線上、線下傳銷活動，重拳出擊不能停，深挖細查見成效。