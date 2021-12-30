中企租達爾文港 澳國防部：不構風險

澳大利亞北領地政府在2015年，與中國公司嵐橋集團簽訂為期99年、價值5.06億澳元（約30億港元）的達爾文港租用合約。不過鑑於達爾文港是澳洲距中國最近的商用和軍用港口；而租用的中企嵐橋集團，則被指與解放軍關係密切，該筆交易引起澳政府內部反對，要求國防部作出評估。

澳媒：政府難推翻租約

《澳洲人報》近日引述消息報道，儘管與北京的雙邊關係極其惡化，並且兩國政府在貿易、地緣政治和安全領域出現衝突，但國防部沒有給政府理由，去清算這一中國在澳洲戰略上至關重要的北部地區資產。澳洲國防部委員會審視過後提出建議，認為協議不會對澳洲構成安全風險，撤銷協議並不理智。報道提到，目前政府仍就此事評估，但國防部調查後提出的建議，令政府難以介入及推翻港口租約。澳媒還指，澳洲國防部還審查2018年3月另一間中企收購澳洲紐卡斯爾港50%股份的一份合同，沒有發現該交易有問題。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）早前表示，達爾文港租約是由北領地政府簽訂，至今尚未獲聯邦政府批出許可。中國駐澳臨時代辦王晰寧上月曾回應指出，達爾文港涉及安全的說法非常牽強，只是純商業運作行為，又稱凡是不符合雙方全面戰略伙伴關係定位的舉動，都明確反對。