中國推「出口管制白皮書」批個別國濫用 指打壓霸凌他國 促國際抵制

稱「維護國安」出口管制國際慣例

出口管制是指對兩用物項（既有民事用途，又有軍事用途）、軍品、核以及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術等物項出口，採取禁止或限制性措施，國新辦昨日指這是國際慣常做法。

據新華社等媒體報道，為全面介紹中國出口管制的立場和政策主張，增進國際社會對中國出口管制的了解，國務院昨發布這份長達9000多字的白皮書。白皮書指出，當今世界正經歷百年未有之大變局，全球經濟不穩定、不確定顯著上升，國際安全體系及秩序受到衝擊，「公正、合理、非歧視的出口管制，能有效應對安全風險及挑戰」。

白皮書強調，中國將建立工作機制，讓各政府部門分工管理出口。其中，核出口由國務院指定的單位專營，會堅決貫徹核出口保證只用於和平目的，接受國際原子能機構監督，未經政府許可不得向第三國轉讓的原則。在優化許可管理方面，廣泛採取國際通行的許可證管理等制度。在履行國際義務方面，切實擔當大國責任，堅定維護有關國際條約的權威性和有效性，在核、生物、化學等領域嚴格履行有關承諾，維護國際和地區和平穩定。

另外又會提升執法能力，打擊出口管制違法活動，執法部門可以將其違法情况納入信用紀錄，有效增強執法威懾力。

加快制定統一出口管制清單

商務部負責人表示，當前國際出口管制出現濫用，和無理實施歧視性限制措施的行為，動用國家力量干預正常貿易往來和市場交易，屢次濫用出口管制作為打壓和霸凌他國的工具，導致發展中國家和平利用出口管制物項的正當權益受到損害，危害國際產業鏈、供應鏈穩定；又出現拼湊出口管制小圈子、違背真正的多邊主義的迹象，甚至在防擴散問題上搞「雙重標準」。中國認為，國際出口管制應朝着公正、合理、非歧視的方向發展，堅持走團結合作之路，抵制歧視性做法。

負責人又稱，中國將抓緊完善《出口管制法》配套法規，加快制定統一的出口管制清單。下一步，將積極構建「政府引導、企業為主、多方聯動」的出口管制合規體系，推動企業提升出口管制合規能力和水平。

中國去年10月審議通過《出口管制法》，並於同年12月實施，確立了出口管制範圍、管制政策等制度。該法明確規定，對任何國家或地區濫用出口管制措施危害中國國家安全和利益，中國可根據實際情况，採取對等措施；被視為是對美國「以牙還牙」。

美國商務部早前將多間中國企業列入貿易黑名單，指它們透過生物科技協助中國軍事發展，有違美國的外交政策及國家安全。

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