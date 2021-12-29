王凌雲病逝 王丹未能見最後一面

享年86歲 心願與子北京重聚

王丹父親王憲曾曾在北京大學任教；母親王凌雲生於山東省菏澤市，1955年入讀北大歷史系。畢業後，分配到中國革命博物館（今國家博物館），從事中國近代史及中共黨史的宣傳和研究工作。著有《關向應傳》、《歲月蒼茫-我與兒子王丹》等。

設基金救助其他政治犯家屬

據王丹憶述，六四事件後，其被捕沒幾天，當局也將王凌雲抓去關押50多天，導致她小腿肌肉萎縮，幾乎殘廢。在這之後，王丹兩次入獄，王凌雲為營救兒子，曾向當局抗議，「面對官方的巨大壓力從未屈服畏縮，曾當面拍桌痛斥中共高級官員」。

目前身在美國的王丹稱，母親晚年的最大心願是他能回到北京家中，陪伴身邊，但始終沒能等到這一天；他亦因未能返回中國，不能見母親最後一面。王丹昨稱會為母守喪7日，其間整理母親遺物和安撫87歲老父。

法廣網報道，因六四流亡美國的編劇家蘇曉康在評論中透露，王母由中風至離世，中間相隔5個多小時。王丹應可告慰父母的是，他是「六四屠殺後頭號『被通緝的二十一名學生』，這份殊榮將永遠銘刻於歷史，他的媽媽是以這個兒子為榮的」。

明報記者