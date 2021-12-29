稱「百種方法刑拘訪民」 停職官員「道歉」擺架子

錄音曝光 傲慢言論受查

綜合《新京報》、《齊魯晚報》等內地媒體報道，由於轄區內出現上訪者，網傳的錄音顯示，王麗威脅上訪者稱，「有一百種方法去刑事他兒子」。王麗說：「這一家人都不怕死的話，那你就豁，他們能豁上我也能豁上，你就轉達給他就行了。給臉不要臉的話，那就不需再給臉……舉全平度之力，我們無論是從武力、物力、人力、財力、精力，都耗得起他」。「我豁上了，我有一百種方法去刑事他兒子，我不過是現在還不願去用那些方法」。

王麗傲慢的言論在網絡引發輿論嘩然，對此，平度市委宣傳部官方微博「平度發布」通報，問題發生後，平度市委高度重視，周日對王麗作出停職調查處理，責令其向當事人賠禮道歉。平度市委已成立調查組，對事件進行調查，依法依規處置。

前日一言不發「道歉」 事主不接受

昨日上午，40歲的謝賢武說，前日晚6點多，王麗等人到他家道歉。據短片顯示，天黑後王麗由鎮長、區委書記、村書記和婦女主任4人陪同，來到上訪者謝賢武的家中，稱是要「道歉」。但王麗到場後僅雙手插袋、一言不發，而且神態自若。謝賢武及其家屬情緒激動，拒絕接受道歉，謝家人稱王麗的言行給他們家造成很大的傷害，「給孩子造成多大影響！」很快，王麗等人離開。

舉報企業逃稅 反遭刑拘

謝賢武說，事情源於2019年下半年，他舉報當地企業青島藍樹谷教育集團股份有限公司涉嫌偷逃稅問題，因對相關部門處置有異議，他多次向各級信訪部門反映。今年8月23日，王麗找到他的親屬，說出「有一百種方法去刑事他兒子」的話，近日引發輿論嘩然。

就在王麗說出這段話兩個月後，10月25日，謝賢武因涉嫌尋釁滋事被警方刑拘，12月1日變更為監視居住。此外，10月26日，謝賢武懷孕的妻子田學娟也被監視居住。

新華社旗下的「新華每日電訊」微信公眾號昨刊發評論文章《幹部用『匪氣』語言威脅上訪者？黨的隊伍容不下『官老爺』！》，稱相信粗暴對待群眾的幹部一定會付出代價。