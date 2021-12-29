稱「百種方法刑拘訪民」 停職官員「道歉」擺架子

【明報專訊】針對山東省青島市下轄平度市雲山鎮一基層幹部言語粗暴對待訪民一事，山東省委高度重視，派出省市聯合調查組核實情况，稱調查結果將及時公布。平度市昨召開全市幹部作風整頓會議，全面查擺整改有關問題。前天，涉事的平度市雲山鎮黨委書記王麗連夜登門向當事人「道歉」，現場短片顯示，當事人謝賢武情緒激動，拒不接受道歉。
錄音曝光 傲慢言論受查
綜合《新京報》、《齊魯晚報》等內地媒體報道，由於轄區內出現上訪者，網傳的錄音顯示，王麗威脅上訪者稱，「有一百種方法去刑事他兒子」。王麗說：「這一家人都不怕死的話，那你就豁，他們能豁上我也能豁上，你就轉達給他就行了。給臉不要臉的話，那就不需再給臉……舉全平度之力，我們無論是從武力、物力、人力、財力、精力，都耗得起他」。「我豁上了，我有一百種方法去刑事他兒子，我不過是現在還不願去用那些方法」。
王麗傲慢的言論在網絡引發輿論嘩然，對此，平度市委宣傳部官方微博「平度發布」通報，問題發生後，平度市委高度重視，周日對王麗作出停職調查處理，責令其向當事人賠禮道歉。平度市委已成立調查組，對事件進行調查，依法依規處置。
前日一言不發「道歉」 事主不接受
昨日上午，40歲的謝賢武說，前日晚6點多，王麗等人到他家道歉。據短片顯示，天黑後王麗由鎮長、區委書記、村書記和婦女主任4人陪同，來到上訪者謝賢武的家中，稱是要「道歉」。但王麗到場後僅雙手插袋、一言不發，而且神態自若。謝賢武及其家屬情緒激動，拒絕接受道歉，謝家人稱王麗的言行給他們家造成很大的傷害，「給孩子造成多大影響！」很快，王麗等人離開。
舉報企業逃稅 反遭刑拘
謝賢武說，事情源於2019年下半年，他舉報當地企業青島藍樹谷教育集團股份有限公司涉嫌偷逃稅問題，因對相關部門處置有異議，他多次向各級信訪部門反映。今年8月23日，王麗找到他的親屬，說出「有一百種方法去刑事他兒子」的話，近日引發輿論嘩然。
就在王麗說出這段話兩個月後，10月25日，謝賢武因涉嫌尋釁滋事被警方刑拘，12月1日變更為監視居住。此外，10月26日，謝賢武懷孕的妻子田學娟也被監視居住。
新華社旗下的「新華每日電訊」微信公眾號昨刊發評論文章《幹部用『匪氣』語言威脅上訪者？黨的隊伍容不下『官老爺』！》，稱相信粗暴對待群眾的幹部一定會付出代價。