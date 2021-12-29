中日防長通話 緊急熱線明年內開通

魏鳳和：日方必須正視歷史

中國國防部消息稱，魏鳳和應約同岸信夫視像通話，在東海和釣魚島問題上，魏鳳和表示，中國將堅定維護領土主權和海洋權益。在歷史問題上，日方必須正視歷史、以史為鑑，這才是正確態度和明智選擇。與此同時，魏鳳和表示，中日防務部門應加強高層交往和務實合作，進一步拓展海空聯絡機制內容，共同管控風險，防止矛盾升級，不斷提升防務合作水平。此外，魏鳳和還就亞太地區形勢、台灣、南海等問題闡明中方原則立場。

而日本共同社則引述岸信夫在會談後透露，他向中國大陸表示，「台灣海峽和平穩定對日本的安全與國際社會的穩定而言極其重要」，並提及中國海軍和海警局船隻在東海與南海的行動，強烈反對憑藉力量單方面改變現狀的嘗試。又對中國公務船進入尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊日本領海表示嚴重關切，強烈要求中方自我克制。此外，兩人達成一致，為了避免日中出現偶發性軍事衝突，將盡早開設緊急時雙方官員互通聯繫的熱線，力爭明年內開始運用。

岸信夫：台海和平極其重要

這次通話是兩國防長自去年12月視像會談以來的再次會談，長約兩小時，超過預定時間。北京語言大學學院教授暨國別和區域研究院學術院長黃靖對《環球時報》表示，兩國防長一定談了台灣問題，並且中國防長一定明確表示了中方立場，警告日本人不要過線。

黃靖認為，日方透露了通話四部分內容，而且態度強硬，但真正希望和中方談的內容並有所收獲的只有一條，就是防務海空聯絡機制直通電話有望在明年開通。因此，雙方達成一致是個積極信息，有利於保持溝通，作危機管控，避免誤解誤判。