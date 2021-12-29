中日防長通話 緊急熱線明年內開通

【明報專訊】國務委員兼國防部長魏鳳和周一應邀在北京與日本防衛大臣岸信夫舉行視像通話，雙方談到台灣問題，岸信夫表示，台灣海峽和平穩定對日本的安全與國際社會的穩定而言極其重要。魏鳳和則表達了中方的立場。其間雙方就明年建立防務海空聯絡機制直通電話達成一致。
魏鳳和：日方必須正視歷史
中國國防部消息稱，魏鳳和應約同岸信夫視像通話，在東海和釣魚島問題上，魏鳳和表示，中國將堅定維護領土主權和海洋權益。在歷史問題上，日方必須正視歷史、以史為鑑，這才是正確態度和明智選擇。與此同時，魏鳳和表示，中日防務部門應加強高層交往和務實合作，進一步拓展海空聯絡機制內容，共同管控風險，防止矛盾升級，不斷提升防務合作水平。此外，魏鳳和還就亞太地區形勢、台灣、南海等問題闡明中方原則立場。
而日本共同社則引述岸信夫在會談後透露，他向中國大陸表示，「台灣海峽和平穩定對日本的安全與國際社會的穩定而言極其重要」，並提及中國海軍和海警局船隻在東海與南海的行動，強烈反對憑藉力量單方面改變現狀的嘗試。又對中國公務船進入尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊日本領海表示嚴重關切，強烈要求中方自我克制。此外，兩人達成一致，為了避免日中出現偶發性軍事衝突，將盡早開設緊急時雙方官員互通聯繫的熱線，力爭明年內開始運用。
岸信夫：台海和平極其重要
這次通話是兩國防長自去年12月視像會談以來的再次會談，長約兩小時，超過預定時間。北京語言大學學院教授暨國別和區域研究院學術院長黃靖對《環球時報》表示，兩國防長一定談了台灣問題，並且中國防長一定明確表示了中方立場，警告日本人不要過線。
黃靖認為，日方透露了通話四部分內容，而且態度強硬，但真正希望和中方談的內容並有所收獲的只有一條，就是防務海空聯絡機制直通電話有望在明年開通。因此，雙方達成一致是個積極信息，有利於保持溝通，作危機管控，避免誤解誤判。