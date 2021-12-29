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2021年12月29日星期三
中國要聞
西安禁足買菜難 民眾嘆當局不管民生 累計811確診 武漢以來最嚴重 軍醫連夜出動接管病區
踩單車夜奔80公里 男子避封城被捕
居民「攻城」遭拘留
中日防長通話 緊急熱線明年內開通
美取消赴華航班 華使館否認更改入境政策
馬興瑞：準確全面貫徹新時代黨的治疆方略
中國評論：重慶市長去職原因成疑 ／文：孫嘉業
稱「百種方法刑拘訪民」 停職官員「道歉」擺架子
王凌雲病逝 王丹未能見最後一面
張展入獄一年 無國界記者籲放人
掟子女落樓 重慶父及女友同判死
居民「攻城」遭拘留
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【明報專訊】西安已實施小區封閉措施，蓮湖區一名女子周一欲強行離開小區，更將一塊告示牌砸向大門，被警方行政拘留13日。
（新冠疫情）
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西安禁足買菜難 民眾嘆當局不管民生 累計811確診 武漢以來最嚴重 軍醫連夜出動接管病區
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