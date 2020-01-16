西安禁足買菜難 民眾嘆當局不管民生 累計811確診 武漢以來最嚴重 軍醫連夜出動接管病區

內地前日新增209宗確診病例，破今年單日新高，其中182宗屬本地病例，西安佔了175宗，本輪疫情累計811例，成為武漢疫情後單地疫情確診數量最多的城市。據報道，陝西省應對疫情領導小組辦公室周一凌晨去信，請求空軍軍醫大學抽組醫療力量支援抗疫。經批准，西安的解放軍空軍軍醫大學派出150人醫療隊，緊急增援西安定點醫院，接管隔離病區。成員來自多間醫院的附屬單位，涵蓋呼吸、感染控制等領域，部分人曾到北京小湯山對抗SARS疫情，亦有人曾到武漢火神山醫院抗疫。

西安3區每日一次全民檢查

對上一次內地出動軍醫支援抗疫，是在2020年，當時軍醫大學兩次馳援武漢。疫情嚴峻，西安昨進一步加大核酸檢測頻次，雁塔區、長安區、高新區3區，每天開展一次全區篩查。

官方宣傳粉飾太平

民眾抱怨街市全關

西安封城至昨第六日，政府日前宣布暫停兩天一人外出採購的政策，昨天內媒報道「西安2000餘名市民吃到山東熱心市民捐贈愛心菜」的同時，大批網民在微博抱怨，稱超市、街市全部關門，什麼物資也買不到，後悔沒有在封城前囤貨。本報嘗試登入定位西安的盒馬生鮮平台，發現大部分菜品都顯示「今日售完」。

無物資配送 網購平台全約滿

記者向西安居民江女士了解，當地取消了允許兩天出門一次買菜的規定後，所有人都無法出門，也沒有物資配送。目前網絡平台盒馬等也下不了單，「點的時候會顯示，外賣小哥已約滿」，又稱就算外面物資再充足，「如果封閉在小區不能出門，那跟居民沒什麼關係」。她又稱，自己所在的小區尚好，因可掃碼下單讓小區門前的便利店配送，買家再到小區門口取，但強調每個小區情况都不一樣。她亦聽從了做公益的朋友勸告，封城前已囤了足夠兩周用的物資。

「抖音一片美好，但我們見不到」

另一名住在疫情較嚴重的雁塔區居民則稱，自己封城前兩日已被要求隔離在家，如今小區出不去、送菜的亦進不來，家中只剩下零食，嘆當局現在只管疫情，不管民生，「抖音上一片美好，還有人捐物資。但是我們根本見不到」。

西安市疫情防控工作新聞發布會昨稱，長安區、高新區兩區目前米面糧油物資儲備，可基本滿足群眾需求，長安區8個大型商超、高新區5個大型商超正常營業。當局又稱，長安區提供點對點上門服務，發揮盒馬、餓了麼等外賣平台作用；又動員千名社區工作者、志願者和幹部等，加入「業主群、村民群」，提供送菜、送藥等服務。

另外，西安市監局針對蔬菜等商品價格上漲，約談京東、美團、連銷超市等，責令企業樹立大局意識，平抑價格，做好穩價保供工作。市監局每日會深入市場調研、監控物價，在早前的巡查共發出3188份告誡函。

明報記者

（新冠疫情）

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