西安連續兩日百宗 防疫升級禁足

據微信公眾號「健康中國」消息，國務院聯防聯控機制綜合組組長、國家衛健委主任馬曉偉前天抵達西安指導抗疫，他連夜督導檢查西安市社區疫情防控工作。

衛健委：陝西仍處發病高峰

陝西省衛健委稱，自12月9日以來，全省累計報告651宗本土確診。昨日發布會上，陝西衛健委副主任馬光輝表示，目前，陝西省本土疫情仍處於發病高峰，預計病例數目在短時間內仍處於「高發狀態」，也會出現一些「點狀爆發」。

西安市繼25日（上周六）新增155宗確診後，前天亦增150宗。西安市公安局昨發布通告稱，昨零時起，西安進一步提升防控等級，實行最嚴格的社會面管控措施，非疫情防控及民生保障車輛不得行駛，市民除前往核酸採樣外不出戶、不聚集。通告又稱，不得採取鎖閉單元門等消防通道的簡單方式管控。

（綜合報道）

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