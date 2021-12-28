漢學大家史景遷辭世 指中國人編近代史缺陷：皆19世紀屈辱切入

著作成西方了解中史入門書

史景遷1936年出生於英國薩里郡（Surrey），曾就讀劍橋大學克萊爾學院（Clare College, Cambridge），主修歷史。其妻為歷史學者金安平。史景遷這個中文名字是他在耶魯大學研讀歷史學博士學位期間的指導老師、明清史權威專家房兆楹給他取的，其原義為「景仰司馬遷」。史景遷在1965年獲得耶魯大學歷史學博士學位，其後留在耶魯從事教學工作。

澎湃新聞報道，史景遷研究中國歷史，以獨特視角觀察悠久的中國歷史，以講故事方式寫作，是蜚聲國際的漢學家，也是學術暢銷書高手。自1974年以來，他完成14部有關中國的歷史著作，包括《追尋現代中國》、《天安門：知識分子與中國革命》、《王氏之死：大歷史背後的小人物命運》、《康熙與曹寅》、《利瑪竇的記憶宮殿》、《前朝夢憶：張岱的浮華與蒼涼》等。其中1990年出版的《追尋現代中國》，更被認為是「為西方了解中國史的入門書」，成為多間美國大學的中國歷史教科書。

史景遷被認為是費正清之後美國漢學家中的代表人物之一。史景遷的第一次中國行是在美國前總統尼克遜訪華不久後的1974年，他與14名耶魯大學教授一起到中國，去了北京、天津、上海、廣州等地。2005年，上海遠東出版社引進了美國史學大師史景遷中國研究系列，包括《王氏之死：大歷史背後的小人物命運》等共8本。

「應從17世紀起研究中國」

他曾數度接受內地媒體訪問談及中國歷史教科書，他在2011年接受《時代周報》訪問時稱，中國人編的課本有一個缺陷，就是當他們講述中國近代歷史時，「總是從19世紀中國受的屈辱和侵略開始切入」，而他在上世紀70年代開始教授中國歷史時就覺得這非常不合理，「如果要更好地研究中國歷史，我們應該從17、18世紀的中國開始研究。因為當時的中國在世界上表現出一種更自信的姿態。他在2014年接受「財新傳媒」訪問，亦稱「鴉片戰爭或許受到了過多不必要的關注」。