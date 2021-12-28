毛誕日提「蛋炒飯」 《四川日報》被批侮辱毛岸英

《四川日報》在前日晚上發帖，稱讓網民一人分享一個與臘腸有關的料理，「川川先來：臘腸蛋炒飯」，隨即引來一片批評，稱要直接去中紀委網站舉報、敵在內部，其後亦被「帝吧官微」以及一些挺毛的微信公眾號截圖轉載，該則帖文很快被删除。

左媒：作為黨報 抹黑影響更嚴重

微信公眾號「美好毛時代」批評，《四川日報》作為黨報，抹黑在抗美援朝戰爭中犧牲的毛主席長子毛岸英烈士，影響的惡劣程度，比原《新京報》深度報道部主編羅昌平、媒體人「蠟筆小球」、地產大亨潘石屹的公子潘瑞等侮辱英烈嚴重多了。該號又指，《四川日報》的報頭字，是1952年由四川省長李井泉請毛澤東親自題字，質問這樣做「是否對得住祖宗」。

毛岸英在1950年11月25日韓戰期間，於朝鮮一個志願軍司令部遭空襲陣亡。關於他遇難時在作戰室的情况，曾流傳着毛岸英當時因伙食差，違反紀律在彭德懷辦公室中「用雞蛋炒米飯」的說法。此傳聞後來遭官方及軍方人士駁斥。

近年每到毛岸英忌日或毛誕日，一些網民都會格外留意「蛋炒飯」有否被官方機構或媒體提起。今年10月就有網民因為發表「蛋炒飯」言論，疑似嘲諷毛岸英，遭江西省南昌市公安局行政拘留10天。