兩年前廣告眯眼妝被指辱華 「三隻松鼠」女模發聲：眼小不配做中國人？

明報記者

「三隻松鼠模特」話題在前日登上微博熱搜，出事的是一款兩年前的廣告，海報上的女主角眯眯眼妝容被指醜化國人形象，亦有人質疑廣告中用帶有毛澤東頭像的菜杯，有違廣告法；另外海報上的「擼粉大法好、擼粉大法妙」字句，亦被指涉嫌宣傳邪教。大量網民湧入三隻松鼠淘寶直播間，對主播作出言語攻擊，主播僅直播了半小時就已暫停。女模特的微博亦有大量辱罵評論。

上海消保委：消費圈審美要與時俱進

三隻松鼠隨後發聲明，稱模特的妝容基於個人特徵打造，無刻意醜化，又稱針對網民反饋妝容不符合大眾審美並由此產生不適感，深表歉意，並第一時間進行頁面替換，安排排查其他產品頁面，杜絕類似情况。

「眼睛，確實就是長成這個樣子」，廣告女主角「菜孃孃」前日深夜在微博回應事件，稱因為性格和表演風格，被選中做廣告模特，沒有故意要去營造什麼辱華形象，不知為何就給辱華扯上了關係，對於評論很無奈，「不知道做錯了什麼，要遭受這種網絡暴力，我只是一個普通的打工人，完成我自己的工作。我眼睛小就不配做中國人了？」她強調，自己是熱愛祖國、遵紀守法的中國公民，愛國她亦舉雙手贊成，但事事都要上綱上線，就是一種病態。

不過網民仍「不收貨」，認為公司和模特兒只是將焦點集中在妝容，不打算解釋「××大法好」的問題；亦有人稱，三隻松鼠作為國內品牌，無必要刻意迎合西方的審美觀，亦有網民貼出唐代仕女圖，質問「這算不算辱華」。

上海市消保委昨發文指出，消費圈的審美也要與時俱進。商家只有與時俱進，才能跟上時代的步伐，契合消費者新的審美需求，和消費者建立文化與情感的共鳴。不少內媒發表評論文章亦支持「眯眯睛」，澎湃新聞指種族主義把「小眼睛」當成中國人的刻板印象，不意味着小眼睛本身有錯、「辱華」，「不是藝術形象當中表現了小眼睛，就是在迎合西方、侮辱中國人」；又稱反對西方對中國人的歧視，結果變成了中國人對中國人的「外貌歧視」「長相辱華」，相當荒唐。

胡錫進：「抓辱華」是鞏固民族自信

《環球時報》前總編輯胡錫進也指，近期對「辱華」的發現變多，是因為互聯網發達，監察者變多，懲罰「辱華」者的資源也變多了。他稱「如今抓辱華不再是中國人氣得發抖的事情」，而成了總體感覺還不錯的時候，「這是中國人告別悲情、不斷鞏固民族自信的自然過程」。

三隻松鼠成立於2012年，是中國首間定位純互聯網食品品牌的企業，亦是當前中國銷售規模最大的食品電商企業。

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