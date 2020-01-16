西安增155確診 佔內地本土病例98%

國家衛健委官網消息，前天內地共報告新增確診病例206宗，創下近期單日新高。本土病例158宗，其中陝西157宗，僅西安市就有155宗、咸陽市2宗；廣西1宗，在防城港市。西安自本月9日爆發本土疫情以來，傳播鏈條已波及四省六地，包括北京、東莞，至今累計499宗本土病例。

西安一周7次全民檢測

當局稱有患者「間隙排毒」

自本月18日起，西安市開啟全員核酸檢測，有市民已接受7次核酸檢測。當局解釋，因新冠病毒具潛伏期，少數感染者存「間隙性排毒現象」，而採樣只是某個時間點，如果採樣時病毒濃度不夠，低於檢測下限，就可能檢測不到，必須開展多輪核酸檢測。

另據《陝西日報》消息，劉國中前天到西安市督導檢查疫情防控工作。他強調，要把疫情防控作為當前最重要的政治任務，突出重點區域、重點場所、重點人群，進一步加大力度、加快進度，堅決遏制疫情蔓延，堅決防止疫情外溢。

劉國中稱，西安封控效果關鍵在於措施落實，須按照「足不出戶」的要求。他說，防疫過程中，對工作不嚴不實、執行防控措施不及時不到位的領導幹部，要嚴肅追責問責。

（綜合報道）

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